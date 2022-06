Kurios: Iconfarbe und PlayStore-Rang – Die beliebtesten Farben bei App-Icons

Eine aktuelle Studie schaute sich die beliebtesten Apps des Jahres 2022, basierend auf Downloads, Ausgaben und aktiven User weltweit, an.

Laut Studie gaben Personen im ersten Quartal 2022 33 Milliarden US-Dollar für mobile Apps aus, so viel wie noch nie. In nur zwei Jahren ist das um 40 Prozent gestiegen, obwohl der pandemiebedingte Wachstumsschub im mobilen Bereich nachlässt. Dabei ist zu beachten, dass dies auch die Ausgaben für Online-Produkte und Abonnements für digitale Dienste umfasst. Nicht enthalten sind jedoch die 33 Milliarden Dollar an mobilen Ausgaben für Einzelhandelsartikel und lieferbare Güter.

Im ersten Quartal dieses Jahres stammten die beliebtesten mobilen Apps von renommierten Verlagen, wobei es auch einige Überraschungen gab. Im Kampf der Titanen des Quartals ging Instagram als Sieger über TikTok hervor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android

https://apps.apple.com/de/app/instagram/id389801252

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhiliaoapp.musically

https://apps.apple.com/de/app/tiktok/id835599320

Menschen und Organisationen, die über die Zensur auf anderen Plattformen besorgt sind, nutzen weiterhin Telegram. Es spielte eine Rolle als Hauptplattform für ihre privaten Gruppen- und Einzelgespräche.

Zoom hielt derweil an einem Teil seiner „Work-from-home“-Epidemie fest.