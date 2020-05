iOS 13.5 Beta: COVID-19-Tracker und verbesserte Entsperrung mit Maske

Eigentlich war der Rollout von iOS 13.4.5 geplant und so hiessen bis zu letzt auch noch die vergangenen Beta-Versionen. Das kommende Update wird allerdings so gross, das Apple wohl gleich auf iOS 13.5 aktualisiert. Denn die neuste Testversion hört tatsächlich auf den Namen iOS 13.5 Beta und wird vor allem Funktionen und Verbesserungen enthalten, die die Corona-Pandemie betreffen. Auch Face ID machte hier in den letzten Wochen viele Probleme und bekommt einen Workaround.

iOS 13.5 Beta kommt mit COVID-19-Tracker und Face ID-Verbesserungen

Um COVID-19 besser zurückverfolgen zu können, haben Google und Apple bereits eine Lösung in enger Zusammenarbeit angekündigt. Das Ergebnis in Form einer neuen API, ist nun in der neuen iOS 13.5 Beta verfügbar. Auf Basis dieser API können Entwicklerinnen und Entwickler nun mit den Arbeiten an entsprechenden Apps beginnen. Die Option für das “Corona-Tracing” ist in den Einstellungen verfügbar und kann von euch per Schalter deaktiviert werden, sofern ihr nicht am Programm für die Rückverfolgung des Virus teilnehmen wollt.

Die Pandemie überrollte Länder weltweit und mit dem kommen der Maskenpflicht in vielen Ländern wurde Face ID immer mehr zum Problem. Denn mehr als die Hälfte des Gesichts ist durch die Schutzmassnahmen verdeckt. Da Apple seit Jahren in seinen neusten Modellen auf Touch ID verzichtet (ausgenommen ist hier das iPhone SE 2020), gestaltet sich die Entsperrung des iPhones mit Maske als extrem schwierig. In iOS 13.5 Beta wird dieses Problem nun adressiert und bringt eine verbesserte Entsperrung mit Maske mit. Erkennt Face ID eine Maske in eurem Gesicht, dann wird direkt auf dem Display ein Tastatur erscheinen, die euch den PIN-Code für die Entsperrung eingeben lässt. Das dürfte für die meisten Menschen schon ein hilfreicher Schritt sein.

Da die neue Version auf ein neues SDK zur Entwicklung setzt, hat Apple die Version nun während der Betaphase direkt von iOS 13.4.5 auf iOS 13.5 angehoben. Eine öffentliche Version gibt es von der neuen Version zwar noch nicht, sollte aber auch hier in den nächsten Tagen folgen. Bislang haben nur Entwicklerinnen und Entwickler Zugriff. Hier steht der Download im Apple Beta Center bereits zur Verfügung.