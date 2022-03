Indien führt Downloads im Google Play Store an

Laut aktuellen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower verzeichnete der indische Google Play Store im dritten Quartal des vergangenen Jahres 2021 insgesamt 6.86 Milliarden Downloads. Im Vergleich dazu wurden im gleichen Quartal 2020 insgesamt 7.69 Milliarden Downloads aus Indien verzeichnet. Die indischen Downloads sind also um 10.8 Prozent gesunken. Dieser Rückgang ist in den Zahlen aller Top-5-Länder bei den Google Play Downloads sichtbar. Allerdings haben die indischen Zahlen den stärksten Rückschlag unter den fünf führenden Ländern erlitten.

Die Studie zeigt, dass diese Rückgänge auf den massiven Anstieg der Downloads im Jahr 2020 aufgrund der SARS-2 COVID-19 Pandemie zurückzuführen sind.

Brasilien hatte im dritten Quartal mit 2.45 Milliarden die zweitmeisten Google Play-Downloads im weltweiten Vergleich. Auch diese Zahlen ging um 6.9 Prozent zurück, verglichen mit 2.63 Milliarden Downloads im gleichen Quartal des Jahres 2020. Interessant ist, dass die Downloads aus dem Google Play Store in Brasilien knapp über einem Drittel derer aus Indien liegen. Dabei leben in Brasilien mit knapp 212 Million Personen nur 15.3 Prozent so viele Menschen wie in Indien, das 1.38 Milliarden Menschen im Jahr 2020 ihr Zuhause nennen.

Indonesien verzeichnete mit 1.77 Milliarden Google Play-Downloads den dritthöchsten Wert unter allen nationalen Märkten. Das ostasiatische Land verzeichnete einen Rückgang von 2 Prozent gegenüber 1.81 Milliarden Downloads im dritten Quartal des Jahres 2020.

Mit 1.35 Milliarden Downloads lagen die Vereinigten Staaten auf Platz vier der Liste. Im Vergleich dazu verzeichneten die USA im Vorjahresquartal 1.86 Milliarden Downloads im App Store. Interessanterweise sind die USA das einzige Land, das unter den fünf grössten Google Play-Märkten vertreten ist. Darüber hinaus sind die USA auch das einzige Land auf dieser Liste, das in zwei aufeinanderfolgenden Jahren einen Rückgang der Zahlen zu verzeichnen hat.

Der US-Markt hatte auch im Jahr 2020 einen Rückgang der Zahlen zu verzeichnen. Dieser Trend deutet auf einen schrumpfenden Play Store-Markt in diesem Land hin.

Russland liegt auf dem letzten Platz der fünf Länder mit den meisten Downloads aus dem Google Play Store im dritten Quartal 2021. Der russische Markt für Android Apps sank von 1.15 Milliarden Downloads auf 1.12 Downloads – ein Rückgang von 2.9 Prozent.

Wenn wir diesen Bericht mit dem entsprechenden iOS App-Store-Bericht vergleichen, sind die Vereinigten Staaten und Russland die einzigen beiden Länder, die in beiden App-Märkten unter den Top fünf zu finden sind. China führt den App Store-Markt mit 1.93 Milliarden Downloads im dritten Quartal an, ist aber im Google Play Store bekanntermassen nicht vertreten.

Quelle: Sensor Tower (Englisch) via sbs (Englisch)