Huawei verkauft Honor: “Chinesische Regierung” und Partner übernehmen Tochter

Shenzhen Zhixin New Information Technology

Eigentlich hatten Xiaomi und TCL Gebote für das Geschäft von Honor hinterlassen, Huawei lehnte diese aber wohl ab. Nun übernimmt ein Konsortium aus unterschiedlichen Partnern und ein neugegründetes Unternehmen in China die Huawei-Tochter. Auch hat die Regierung in China wohl ein Wörtchen bei der Veräusserung der Huawei-Tochter mit gesprochen. Für Huawei eröffnen sich aber nun auch wieder neue Möglichkeiten.

Huawei verliert wahrscheinlich Platz 2 in der Handy-Branche

Wie Huawei nun bestätigt, wird die eigene Tochter-Marke nun bald verkauft. Abnehmer sind einige Partner des Unternehmens und ein durch einen ehemaligen, chinesischen Regierungsbeamten gegründetes Unternehmen namens Shenzhen Zhixin New Information Technology, wie The Verge berichtet. Auch viele der Partner werden von der chinesischen Regierung unterstützt. Nach dem Verkauf von Honor, soll Huawei keinerlei Anteile mehr an der ehemaligen Tochter halten. Auch soll Huawei keine Entscheidungsgewalt über Geschäftsstrategien oder die Entwicklungen mehr haben.

Trotz einbrechender Verkäufe hat Huawei in der Vergangenheit den zweiten Platz in der Smartphone-Branche für sich behaupten können. Lediglich Samsung steht noch auf dem ersten Platz. Allerdings wurden dazu die Zahlen von Honor mit in die Berechnungen einbezogen. Zudem sinken die Verkaufszahlen seit der Abschaffung von Google-Apps auf Huawei-Handys im Westen stark. Auch greifen weiterhin die Sanktionen der USA, sodass Huawei auch nach dem Verkauf von Honor nicht auf eine Rückkehr von Google-Apps hoffen kann.

Für Honor sieht es allerdings besser aus. Sollte das Unternehmen unabhängig von Huawei agieren können, wären wieder Handelsbeziehung mit US-Unternehmen möglich, wie sie Oppo, OnePlus oder Xiaomi weiterhin betreiben können. Dann könnten unter Umständen auch die Google-Apps auf neuen Produkten von Honor zurückkehren. Eine abschliessende Prognose hierzu bleibt aber schwierig. Die USA stehen kurz vor einem Regierungswechsel und ob Honor mit ähnlichen Sanktionen rechnen darf, bleibt weiterhin offen.