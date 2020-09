Huawei Smartphones vor dem Aus? Analyst zeichnet dunkle Prognose

Huawei geht es im Bereich Smartphones nicht gut, auch wenn einige Meldungen im Netz aus dem Sommer 2020 erst anders vermuten lassen würden. Huawei ist kurzzeitig auf den ersten Platz der Smartphone-Charts geklettert und hat eigentlich nur noch Samsung vor sich, um die “Weltherrschaft der Handys” zu erringen. Apple musste schon lange auf Platz 3 der Charts weichen. Allerdings könnte es in 2021 anders aussehen, wie nun der bekannte Top-Analyst Ming-Chi Kuo ausführt. Huawei könnte einem ungeahnten Absturz entgegen laufen.

Huawei Smartphones mit 75 Prozent Umsatzrückgang in 2021?

Das Problem sind vor allem die Prozessoren. Das für Ende 2020 erwartete Huawei Mate 40 wird das wohl letzte Smartphone des Herstellers mit hauseigenem Kirin-Prozessor. Wie der Huawei-Chef bereits vor einiger Zeit mitteilte, wird ab dem 15. September die Produktion der eigenen Kirin CPUs eingestellt . Verantwortlich dafür ist ein neues Gesetz in den USA, dass von Unternehmen Lizenzen verlangt, wenn Technologie aus den USA in anderen Teilen zum Einsatz kommt. Der Kirin-Chipsatz nutzt die durch ARM lizensierten Cortex-Kerne. Die bekommt Huawei durch den US-Bann allerdings nicht mehr.

Hier kam aber nun kürzlich MediaTek ins Spiel. Der taiwanische Chipsatzentwickler soll eigentlich neue Prozessoren für Huaweis Flaggschiffe liefern, doch Ming-Chi Kuo hat hier keine all zu guten Nachrichten. Denn MediaTek muss ebenfalls eine Lizenz in den USA beantragen, da auch hier Cortex-Kerne zum Einsatz kommen. Da die Technologie weiterverkauft wird und an Huawei geht, muss eine Ausnahmelizenz erstellt werden. MediaTek hat diese zwar bereits beantragt, aber die Chancen, dass diese auch wirklich durchkommt, gelten unter Analysten als sehr gering.

Laut Kuo soll Huawei die Strapazen zukünftig kaum verkraften können. So zeichnet er in einem “Idealfall” für Huawei einen enormen Umsatzrückgang von über 75 Prozent im kommenden Jahr. Selbst wenn der chinesische Hersteller Zugriff auf die MediaTek-CPUs bekommen könnte, wäre der Hersteller im Vergleich zu Apple mit den hauseigenen A-Bionic-CPUs und oder gegen andere Konkurrenten mit Snapdragon-Chipsätzen deutlich im Nachteil. Das würde zu einem enormen Rückgang führen. Im schlimmsten Fall würde Huawei das Smartphone-Geschäft laut Kuo wohl aufgeben.