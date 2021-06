Huawei P50: Live-Bild zeigt interessantes Kamera-System

Wie hoch der Zoom der unteren Periskop-Kamera ausfallen soll, ist bislang nicht bekannt. Samsung experimentierte bereits mit bis zu 120-facher optischer Vergrösserung, lieferte aber sehr schlechte Ergebnisse, auch weil Smartphones fairerweise an ihre physischen Grenzen stossen. In der Vergangenheit zeigte Huawei mit 50-fachen Zoom-Weiten aber ein recht glückliches Händchen bei noch erträglicher Qualität. Wir sind gespannt in welche Richtung es hier gehen könnte.

Eigentlich stellt Huawei seine neuen Smartphones meist im Bereich zwischen März und Mai vor. Das ist in diesem Jahr alles etwas anders, denn das Huawei P50 wird für Ende Juli erwartet. Das soll das neue Modell aber nicht weniger interessant machen. Vor allem die spekulierte Kamera macht seit Wochen, vor allem in Hinsicht auf das Design, von sich reden. Nun ist dieses auf einem Foto zu sehen.

Auch beim Rest der Hardware sitzen wir alle aktuell ein wenig im Dunkeln. Das Huawei P50 soll in drei unterschiedliche Modelle aufgeteilt werden und neben Snapdragon-Prozessoren auch den hauseigenen Kirin 9000 nutzen. Das Display dürfte aller Voraussicht wieder AMOLED nutzen. Ansonsten wissen wir aktuell nicht viel, was aber auch mittlerweile dem fehlenden Interesse in Europa geschuldet sein dürfte. Schauen wir einfach, was uns Richtung Ende Juli noch erwartet.

Quelle: Deep Reflect