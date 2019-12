Huawei P40 Pro: Vorstellung im März und ein Redesign geplant

Richard Yu, seines Zeichens CEO beim zweitgrössten Smartphone-Hersteller der Welt, plaudert ganz gerne einmal mehr über die Pläne seines Unternehmens Huawei. So auch in einem Interview mit Fandroid in der heimischen Zentrale und natürlich über das kommende Flaggschiffe Huawei P40 Pro und das Non-Pro-Modell. Neben dem Vorstellungstermin lässt vor allem eine besondere Aussage zum Design aufhorchen.

Huawei P40 Serie: Redesign, das man in der Branche noch nicht gesehen hat

Die Worte sind markig und ziemlich eindeutig. Huawei CEO Richard Yu erzählt zum neuen Huawei P40 Pro und dem Modell ohne Pro-Schriftzug aus dem Nähkästchen und erwähnt ein mysteriöses neues Design, das die neuen Funktionen des Smartphones unterstützen soll. Zudem redet er ebenfalls davon, dass ein derartiges Design in der Branche noch nicht zum Einsatz kam. Wie stark das Redesign der Huawei P40 Serie allerdings ausfallen und was genau verändert wird, verrät der Huawei-Chef allerdings nicht.

Aber anscheinend will man bei Huawei ein neues Gesicht zeigen und welches Gerät eignet sich besser dazu, als das erste hauseigene Flaggschiff im neuen Jahr. Das Huawei P40 Pro und sein Schwestermodell werden übrigens laut Yu im März 2020 vorgestellt. Das Land der Wahl ist hier einmal mehr Paris. Honor und Huawei stellten dort immer wieder neue Geräte vor.

Was wir an Hardware zu erwarten haben steht allerdings noch weitestgehend in den Sternen. Fest steht nur, dass der hauseigene Kirin 990 Prozessor aus dem Huawei Mate 30 Pro verbaut wird. Zum internen Speicher, Display und weiteren Funktionen gibt es bisher kaum Anhaltspunkte. Wir gehen aber von mindestens 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher aus. Eine Triple- bzw. Quad-Kamera mit Periskop-Zoom ist ebenfalls wieder wahrscheinlich.