Huawei P40 (Pro): Erste Renderings zeigen (sehr wenig) Design

Wie Richard Yu, CEO von Huawei, in einem Interview bereits erwähnte, soll die Huawei P40 (Pro) Serie im März 2020 in Paris vorgestellt werden. Aber nicht nur das wurde besprochen. Er redete auch von einem mysteriösen neuen Design, dass die Branche so noch nicht gesehen habe. Nun sind erste Renderings aufgetaucht, die das Design zeigen und tatsächlich scheint es sich etwas von anderen Smartphones zu unterscheiden. Allerdings sieht man auf den Bilder auch nicht all zu viel. Absicht?

Huawei P40 (Pro): herausstehenden Ecken im Rahmen zum Schutz des Displays?

Die Bilder stammen vom bekannten Leaker OnLeaks. Dieser gibt einen sehr kleinen Ausblick auf das, was wahrscheinlich im März 2020 vorgestellt wird. Doch die Bilder zeigen ein schwarzes Design vor einem schwarzen Hintergrund. Folglich sieht man nicht wirklich viel, sondern meist nur die Konturen des Smartphones. Ist das Absicht? Wer weiss. Ein paar interessante Details zum Huawei P40 (Pro) können wir allerdings dennoch erkennen.

Eines dieser Details scheint im Rahmen verbaut zu sein. Die Ecken des Rahmens scheinen wie eine Art Fassung nach oben zu wölben. Wenn Smartphones auf den Boden fallen und meist die Ecken treffen, führt dies in den meisten Fällen auch zu Brüchen. Wahrscheinlich soll diese Design-Art dazu führen, dass das Display an dieser Stelle viel besser geschützt bleibt. Ob das aber nun ein Element ist, dass die Branche noch nie gesehen hat, bleibt abzuwarten. Immerhin scheint das Display ohne jeglichen Rand über die gesamte Front verteilt zu werden. Sehen wir hier also das erste 100 Prozent Body-Ration Display in einem Smartphone? Möglich wäre es.

Einen sehr guten Blick bekommen wir allerdings auf die Kamera und hier ist ein klarer Trend zu erkennen. Da es mittlerweile vier oder noch mehr Linsen in die Rückseiten der Smartphones schaffen, setzen Hersteller vermehrt auf ein rechteckiges Design für das Zuhause der Sensoren. So wohl auch beim Huawei P40 Pro und Huawei P40. Ähnlich soll wohl auch die Kamera des Samsung Galaxy S11+ ausfallen.