Huawei P40: Hardware-Leaks deuten auf revolutionären Akku hin

Natürlich dauert es noch etwas, bis wir mit ersten offiziellen Informationen zum Huawei P40 Pro rechnen können. Das kommende Flaggschiff des chinesischen Herstellers wird für den kommenden März 2020 im nächsten Jahr erwartet. Doch wie wir es von der Leaker-Szene gewohnt sind, findet man bereits jetzt erste Technik-Häppchen zum Smartphone im Netz. Der neuste Leak ist besonders interessant, da er angeblich eine Revolution für Smartphone-Akkus aufzeigen könnte. Allerdings gibt es auch berechtigte Zweifel an den Gerüchten.

Huawei P40 Pro mit Graphen-Akku und 50 Watt Auflade-Geschwindigkeit

Der Akku in Smartphones ist in den vergangen Jahren immer wieder zu einem Flaschenhals in den Geräten geworden und Fans dürstet es einfach nach grösseren Batterien mit mehr Laufzeit. Laut diversen Informationen im Netz könnte das Huawei P40 hier eine Revolution für Smartphone-Akkus anstossen. Denn das chinesische Flaggschiff soll laut neuster Informationen mit einem Graphen-Akku ausgestattet werden.

Dieser Typ von Akku besteht, wie der Name bereits verrät, aus Graphen. Einem zweidimensionalen Kohlenstoff der stark komprimiert zum Einsatz kommt. Das führt dazu, dass die Batterie im Smartphone bei gleicher Leistung bis zu 30 Prozent kleiner ausfallen kann. Zudem ist die Auflade-Geschwindigkeit extrem hoch. So sollen das Huawei P40 und Huawei P40 Pro mit einem Graphen-Akku mit bis zu 50 Watt aufgeladen werden können. Angeblich soll der 5’500 mAh grosse Akku in unter 45 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufgeladen sein.

Es gibt allerdings auch berechtigte Zweifel an dem Leak aus China. Denn auch Samsung arbeitet seit Jahren an neuen Graphen-Akkus. Eine serienreife der Modelle ist hier allerdings nicht vor 2021 zu erwarten. Huawei ist im Gegensatz zu Samsung sogar noch von Zulieferern abhängig und baut die Akkus sehr wahrscheinlich nicht selbst. Ob die weltweite Nummer 2 in der Smartphone-Branche also auf einen derart revolutionären Graphen-Akku im Huawei P40 (Pro) setzen kann bleibt eher sehr fraglich.