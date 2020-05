Huawei P30 Pro New Edition mit Google Diensten kommt im Juni

Wer hätte gedacht, dass wir noch einmal Huawei-Smartphone aus der Flaggschiff-Serie mit Google Diensten sehen. In Deutschland ist auf der offiziellen Webseite des Herstellers das Huawei P30 Pro New Edition aufgetaucht. Das überragende Kamera-Handy hat natürlich die bekannten Google Apps vorinstalliert und erscheint in einer neuen Farbe. Sonst ändert sich eigentlich nicht viel im Gegensatz zum im 2019 erschienenen Top-Modell.

Huawei P30 Pro New Edition kommt mit vielen Extras im Juni

Viel neues gibt es über das Huawei P30 Pro New Edition nicht zu berichten, denn die Hardware ist exakt die gleiche, wie auch beim in 2019 vorgestellten Top-Modell. Wir blicken auf einen Kirin 980 Prozessor mit 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Andere Konfigurationen gibt es nicht. Das AMOLED-Display misst 6.47 Zoll und löst in FullHD+ (2’340 x 1’080 Pixel) auf. Dank IP68 ist das Modell auch vor Wasser und Staub geschützt. Das Design ändert sich zudem nicht. Es handelt sich lediglich um ein Huawei P30 Pro in einer neuen Farbe: Silver Frost ist neu hinzugekommen.

Da das Huawei P30 Pro noch vor dem US-Bann auf dem Markt war und so auch Google Dienste vorinstalliert hat, darf die “Neuauflage” des Smartphones ebenfalls mit Google Maps, Gmail und weiteren Services verkauft werden. Ältere Modelle, die neu auf den Markt kommen, sind also von den US-Sanktionen nicht betroffen. Hier sind Nutzer, die auf die Dienste weiterhin angewiesen sind also erst einmal auf der sicheren Seite. Ob das Huawei P30 Pro New Edition allerdings nun ein Jahr weniger mit grossen System Updates versorgt wird, ist erst einmal unklar. Schliesslich handelt es sich hier nur um ein Huawei P30 Pro mit 256 GB Speicher.