Huawei P20 Pro und Mate 10 erhalten Android 10 Update mit EMUI 10

Wir schieben an dieser Stelle einmal eine kleine Update-News hinterher und werden auch unseren Android 10 Update-Artikel entsprechend aktualisieren. Denn das Huawei P20 Pro und auch das Mate 10 erhalten endlich das langersehnte Update inklusive der “neuen” Oberfläche EMUI 10. Allerdings könnte es etwas dauern, bis alle in den Genuss der Aktualisierung kommen.

Huawei P20 Pro und Mate 10: Android 10 Update kommt mit EMUI 10

Lange Zeit waren die Modelle Huawei P20 Pro und Mate 10 in der Betaphase, doch nun dürfen sich Nutzerinnen und Nutzer über das grosse Android 10 Update für ihre Huawei-Smartphones freuen. Wie die Webseite XDA-Developers mitteilt, befindet sich die Aktualisierung mit der EMUI 10 Oberfläche bereits in der Verteilung und das gar weltweit. Wir berichteten bereits im Januar darüber, dass das Update im März verteilt wird. Das stimmte zwar auch, doch wurde dieses erst in China ausgeliefert. Nun darf nach rund drei Monaten aber auch der Rest der Welt die Aktualisierung herunterladen.

Der Sprung von Android 9 auf Android 10 bringt natürlich alle damit verbundenen (und bereits hundert Mal durchgekauten) Neuerungen mit. Unter anderem sind das ein stark überarbeitetes Benachrichtigungssystem, ein systemweiter Dark Mode und auch Verbesserungen bei der Sicherheit. Zudem habt ihr mit Android 10 weitaus mehr Kontrolle über die Berechtigungen von Apps, die auch einzeln vergeben werden können, sobald eine App danach fragt. Natürlich bringt auch der Sprung von EMUI 9 auf EMUI 10 einige Verbesserungen mit, die sich vor allem optisch auswirken. Auch die Leistung will Huawei mit der Aktualisierung verbessert haben.

Das Android 10 Update für das Huawei P20 Pro und das Huawei Mate 10 rollen auch bei uns in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) bereits aus. Nicht alle Nutzerinnen und Nutzer werden dieses aber sofort sehen, denn die Verteilung passiert in Schüben. Solltet ihr die Nachricht für die Aktualisierung noch nicht bekommen haben, könnt ihr das Update eventuell auch manuell in den Einstellungen anstossen.