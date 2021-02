Huawei Mate X2 offiziell vorgestellt: Sieht aus wie Samsung, kommt nicht zu uns

Mit dem Mate X und Mate XS stellte Huawei damals das etwas anders knickbare Gerät vor. Das Display liegt hier aussen und nicht wie bei Samsung , Motorola und Co. im Inneren des Modells. Das vergrössert nicht nur die Fläche des Aussen-Displays, sondern überstrapaziert auch nicht den Knick und das Display selbst. Mit dem nun in China vorgestellten Mate X2 geht Huawei den Weg der anderen, was dazu führt, dass das neue Modell dem Samsung -Smartphone mehr als ähnlich sieht.

Huawei Mate X2: Kein Release im Westen, Preis ab 2’300 Euro

Leider gibt es derzeit keinerlei Möglichkeiten an das neue Modell zu kommen. Huawei wird das Mate X2 aktuell nur in China zum Verkauf anbieten. Eine Einführung in die westlichen Märkte ist aktuell nicht vorgesehen. Der Preis liegt für die kleinste Version mit 256 GB internen Speicher umgerechnet bei circa 2.300 Euro bzw. in etwa 2’500 Schweizer Franken.

Ob das Modell überhaupt seinen Weg nach Europa finden könnte, bleibt unklar und scheint der aktuellen Situationen auf dem Weltmarkt eher unwahrscheinlich. Der Fokus von Huawei verschiebt sich zusehends aufgrund des Handels-Embargos der USA in andere Gefilde. Also bleibt für Fans der Marke aktuell nur das Abwarten oder ihr greift einfach zum Vorgänger, denn das Mate XS ist auf der Webseite des Herstellers auf 1.700 Euro reduziert.