Huawei kratzt am Thron von Samsung als Smartphone-Hersteller Nummer 1

Huawei hat den ersten Platz in der Smartphone-Branche schon deutlich länger im Auge, noch bevor man vor einiger Zeit gar Apple überholte. Mit den nun durchgesickerten Informationen zeichnet sich ein interessantes Bild, denn trotz erheblicher Schwierigkeiten in diesem Jahr, nähert man sich dem derzeitigen Throninhaber Samsung weiter an. Allerdings hält ein anderes Unternehmen weiterhin mit riesigem Abstand den grössten Anteil am Gewinn.

Huawei verkauft 230 Millionen Smartphones, 20 Millionen weniger als Samsung

Wie aus einem Bericht der Sina Technology News aus China hervorgeht, soll Huawei CEO Richard Yu auf einem Meeting zum Jahresende die bisherigen Verkaufszahlen verlauten lassen. Laut dem Huawei-Chef hat man bisher knapp über 230 Millionen Smartphones unter die Menschen gebracht und hat sich somit weiter an Samsung angenähert. Bereits im Oktober gab Huawei bekannt bereits 200 Millionen Geräte verkauft zu haben. Diesen Meilenstein erreichte man im Vergleich zum vergangenen Jahr satte 64 Tage eher.

Das ist beachtlich, da Huawei dieses Jahr mit schwerwiegenden Problemen zu kämpfen hatte. Unter anderem der weiterhin bestehende Google-Bann, der immer noch dafür sorgt, dass Huawei auf neuen Smartphones keine Google-Dienste mehr vorinstallieren darf. Eigentlich müsste man hier mit einem deutlichen Einbruch der Verkäufe rechnen, aber dieser blieb wohl erst einmal aus, zumindest in diesem Jahr.

Samsung hingegen soll laut im Netz kursierender Informationen rund 251 Millionen Smartphones verkauft haben. Hier haben vor allem die sehr starken Verkäufe des Samsung Galaxy Note 10, dass wohl bei den Nutzern sehr gut ankam. Auch die günstige Samsung Galaxy A-Serie soll sich blendend über die letzten Monate verkauft haben. Auf Seiten von Huawei sind vor allem das Huawei P30 Pro und das Huawei Mate 20 Pro zu nennen. Auch die Lite-Versionen beider Modelle verkaufen sich seit Monaten sehr gut.