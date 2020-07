Google Wear OS: Smartwatches bekommen ebenfalls Android 11

In den letzten zwei Jahren war es fast schon bedenklich ruhig um das Betriebssystem Wear OS geworden. Googles eigenes System für Smartwatches hat sich in dieser Zeit kaum weiterentwickelt und die Basis bildet immer noch Android 9. Nun gibt es aber Neuigkeiten, die direkt von den Entwicklerinnen und Entwicklern selbst stammen. In einer Fragerunde auf Reddit soll Google ein grosses Update von Wear OS offiziell bestätigt haben.

Google Wear OS bekommt Android 11-Update ebenfalls

Auch wenn eigentlich gar nicht so viel bekannt geworden ist, so gibt es nun immerhin ein Lebenszeichen. Google will Wear OS weiterentwickeln und bestätigt in einer Fragerunde auf Reddit ein Update auf Android 11. Es wäre seit längerer Zeit wieder ein grösseres System-Update, denn momentan wird immer noch Android 9 als Ausgangsbasis des Wearable OS verwendet. Android 10 wurde erst gar nicht in Betracht gezogen.

Auf Reddit scheint Google aber wieder mit neuen Plänen für das Smartwatch-Betriebssystem zu liebäugeln. Laut eigener Aussage sei das Team gespannt auf die Zukunft von Wear OS und was da wohl noch kommen mag. Man kann diese Aussage auch uninspiriert nennen, aber eventuell kommt da ja doch noch etwas auf uns zu. Es wäre jedenfalls zu wünschen, wenn die Plattform deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen würde.

Zudem hat Qualcomm die Tage zusammen mit dem Snapdragon 865+ einen neuen Prozessor für kleinere Geräte vorgestellt. Der neue Snapdragon 4100 ist speziell für Wearables entwickelt und kann aktuelle Smartwatches deutlich beschleunigen. Neben einer verbesserten Performance ist dieser SoC vor allem auch stark auf Energieeffizienz getrimmt. Ob ein neue Wear OS dann auch deutlich Gebrauch von den neuen Möglichkeiten macht, bleibt natürlich abzuwarten. Apple ist mit der Apple Watch jedenfalls schon deutlich davongezogen. Aber es ist ja in dieser Branche irgendwie nie zu spät, um wieder aufzuholen.