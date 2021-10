Google nennt Vorstellungstermin des Pixel 6 und Pixel 6 Pro – Mitte Oktober geht es los

Google kam vielen Leaks zuvor und hat die neuen Pixel-Modelle bereits auf der eigenen Webseite stehen und das schon seit einigen Wochen. Dort könnt ihr euch das Design des Pixel 6 und Pixel 6 Pro sowie ein paar kommende Features anschauen. Einen Vorstellungstermin gab es aber noch nicht, bis jetzt zumindest, denn Google hat nun auch diesen endlich festgemacht.

Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro werden am 19. Oktober vorgestellt

Die neuen Pixel-Modelle dürften dieses Jahr deutlich sehnlichster erwartet werden, als einige Vorgänger vor ihnen. Das liegt vor allem an der bereits von Google in Teilen vorgestellten Hardware: Neuer Prozessor aus eigenem Hause, neues Kamera-System und Display. Vor allem aber der neue Google Tensor Chipsatz erregt viel Aufmerksamkeit. Kann er mit den Snapdragon-CPUs mithalten oder gar Apples unangefochtene Prozessor-Leistung angreifen? Wahrscheinlich nicht, der Fokus dürften hier aber eher auf Fotografie und künstlicher Intelligenz liegen.

Das erfahren wir nun in Kürze, denn das Google Pixel 6 und das dazugehörige Pro-Modell werden am 19. Oktober 2021 vorgestellt. Der Termin steht offiziell fest und ist von Google so kommuniziert. Damit bestätigt sich auch der „versehentliche“ Leak eines australischen Providers, der einen Launch der Modelle unabsichtlich in einer Aktion preisgegeben hatte. Dazumal wusste wir allerdings noch nicht, ob es ein direkter Release oder die Vorstellung sein könnte.