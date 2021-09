Google Pixel 6 bei FCC aufgetaucht: Wichtige Funktionen im Vorfeld bestätigt

Auch von Google werden noch in diesem Jahr neue Smartphones erwartet und zwar die Pixel 6-Reihe. Diese ist ja schon von Google selbst “geleakt” worden und wir wissen daher schon einiges über das Design und ein paar der Hardware-Komponenten. Nun tauchten die Geräte aber noch in der Zertifizierungsstelle der FCC auf und bestätigen von Fans gewünschte Features.

Google Pixel 6 (Pro) kommen mit WiFi 6E und UWB-Support

Die FCC ist schon für so manchen Leak verantwortlich gewesen und nun sind es eben die Google Pixel 6 Modelle. Zwar sind in der Tabelle nur von den Modellnummern GLU0G, G9S9B, G8V0U, GF5KQ, GB7N6, und GR1YH die Rede, doch diese stehen für jeweils 3 unterschiedliche Geräte pro Pixel-Modell. Die Ausstattungen sind hier aber teilweise massiv unterschiedliche. Zwar unterstützen alle Modelle den neuen WLAN-Standard WiFi 6E, doch nicht alle Pixel-Geräte haben 5G-Mobilfunk oder Ultrabreitband (ultrawide-band oder auch UWB) an Bord.

Ob es hier auf die Speicher-Ausstattung ankommt oder vielleicht auch weitere Untermodelle geplant sind, ist aktuell nicht klar. Es könnte sich auch um Pixel 6 (Pro) Handys handeln, die speziell für Provider in den USA gefertigt sind und diese Ausstattung für das jeweilige Netz mitbringen. Welche davon also über den grossen Teich auf unsere Seite von Europa erscheinen, ist also aktuell nicht bekannt.