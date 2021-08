Google Pixel 6 (Pro): Hersteller zeigt Design und schielt wieder Richtung High-End?

Egal ob Jon Prosser oder der große Tech-YouTuber MKBHD: Die Leaks waren in den vergangenen Wochen zahlreich. Ein Detail, das Google vielleicht gestört hat, denn der Hersteller zeigt das Google Pixel 6 (Pro) nun in kleinen Info-Häppchen einfach selbst und das noch weit vor de Vorstellung im Herbst! Ob die “OnePlus-Taktik” auch bei Google funktioniert? Jedenfalls gibt es nun ein paar Infos.

Google Pixel 6 (Pro): AMOLED-Display mit bis zu 120 Hertz und Tensor-Prozessor

Die grosse Besonderheit dürfte der neue Prozessor sein. Hier kommt ein von Google entwickelter Tensor-Prozessor zum Einsatz, der vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz und Kamera für Auftrieb sorgen soll. Google hat es in der Vergangenheit häufig verstanden, die Kamera mit intelligenten Software-Funktionen zu unterstützen und so richtig gute Fotos zu schiessen. Wie schnell die neue Tensor-CPU allerdings ist, ist nicht bekannt. Es bleibt also abzuwarten, ob Google sich hier mit Qualcomm und Co. messen kann.

In einem Gespräch mit The Verge verriet Googles Hardware-Chef allerdings noch ein wenig mehr. So kommen AMOLED-Displays in 6.4 Zoll (Pixel 6) und in 6.7 Zoll (Pixel 6 Pro) zum Einsatz. Das normale Pixel 6 setzt hier auf 9 Hertz und das Pixel 6 Pro kommt auf schnelle 120 Hertz. Letzteres bietet auch mit QHD+ eine deutlich höhere Auflösung, während das Pixel 6 mit FullHD+ auskommt.

Die Kameras sind ebenfalls interessant denn auf einmal kann Google auch Triple-Systeme. Hier soll ein Hauptsensor mit 50 MP zum Einsatz kommen, ein 12 MP Ultraweitwinkel und ein vierfacher Zoom mit satten 48 MP! Die Triple-Kamera kommt laut der Bilder aber nur im Pro-Modell zum Einsatz. Dem normalen Pixel 6 fehlt hingegen der Zoom. Die Megapixel-Zahlen sind von Google hingegen aber noch nicht bestätigt worden. Hier hat weiterhin der Leaker Jon Prosser seine Finger im Spiel.