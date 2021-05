Google Pixel 6: Design-Leak zeigt Ähnlichkeiten zu alten Microsoft Lumia-Phones

Während Google auf der hauseigenen Google I/O 2021 das neue Android 12 sowie Wear für Smartwatches vorstellte, fehlte von neuen Pixel-Handys bislang jede Spur, zumindest offiziell. Nun holen das allerdings Leaks aus dem Netz nach, die neue Renderbilder des kommenden Pixel-Flaggschiffs zeigen. Das Design erinnert dabei an einen alten Bekannten. Sieht so das neue Google Pixel 6 wirklich aus?

Google Pixel 6: Kantiges Design erinnert an Lumia und Interessanter Kamerabuckel

Verantwortlich für den Leak zeichnet sich das meist gut unterrichtete Magazin 91mobiles, die exklusive Renderbilder auf Basis von CAD-Daten veröffentlicht haben. Mit CAD-Informationen lassen sich ziemlich genau Abbilder von Smartphones erstellen, da diese auch Hüllenherstellern zur Verfügung gestellt werden. Diese zeigen darüberhinaus ein sehr interessantes Design, das an ein ikonisches Modell erinnert und den Kamera-Buckel in den Vordergrund rückt.

So ist das Display mit stark ausgeprägten Ecken zu sehen. Auch die Ecken des Rahmens verzichten auf stärkere Rundungen. Der Platz des Rahmens zum Displayrand hin erinnert stark an vergangene Microsoft Lumia-Modelle, zumindest soweit man es auf den Renderbildern erkennen kann. Besonders interessant ist der Ansatz der Rückseitigen Kamera. Der Buckel befindet sich nicht an einer bekannten Stelle sondern zieht sich als Streifen komplett horizontal über die Rückseite. Das dürfte dem Google Pixel 6 beim Aufliegen auf ebenen Oberflächen mehr Stabilität verleihen.