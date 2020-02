Google Pixel 5 XL ist auf erstem Renderbild zu sehen

Kameras auf der Rückseite unserer Smartphones sind oft ziemlich gleich angeordnete. Der Trend geht derzeit in viereckige oder gar rechteckige Anordnungen. Letzteres wird seit einiger Zeit von Samsung praktiziert und wurde so auch in den neuen Samsung Galaxy S20-Modellen verbaut. Das Google Pixel 5 XL könnte hier etwas anderes ausprobieren. Jedenfalls deuten das Renderbilder des Smartphones an, die in einem Video auf YouTube zu sehen sind.

Google Pixel 5 XL mit interessantem Kamera-Design auf der Rückseite

Das Video stammt von Front Page Tech und zeigt ein Renderbild des Google Pixel 5 XL auf Basis von CAD-Informationen. Das sind Daten, die Rückschlüsse auf das Design geben, da sie die Positionen der wichtigsten Komponenten enthalten. Hersteller von Hüllen oder auch die Fabriken, die die Smartphones selbst bauen, greifen auf diese CAD-Daten zurück, um die Teile herstellen zu können. Front Page Tech hat daraus das Design des Pixel 5 XL erstellt.

Interessant ist vor allem die Anordnung der Kamera, die sich deutlich von anderen Smartphones abhebt. Die Triple-Kamera wird zwar mittig auf der Rückseite platziert, scheint aber in einer Art “V” angeordnet zu sein. Mittig findet sich der LED-Blitz. Ein Design, das durchaus als anders bezeichnet werden kann.

Laut dem YouTuber habe man sehr verlässliche Quellen angezapft. Allerdings wird auch gesagt, dass es sich wohl um CAD-Renderings handelt, die einem von mehreren Prototypen zuzuschreiben sind. Es muss also nicht sein, dass das Google Pixel 5 XL in diesem Design im Herbst dieses Jahres vorgestellt wird. In den kommenden Wochen und Monaten werden uns wohl noch weitere Gerüchte erreichen und dann wird sich nach und nach auch ein erstes Designschema abzeichnen. Wir sind gespannt.