Pixel 5 und Pixel 4a 5G: Google stellt zwei fast identische Smartphones vor

Wie eigentlich zu erwarten, hat Google zwei neue Smartphones vorgestellt. Eines ist das neue Google Pixel 5, dass für dieses Jahr die Speerspitze des Suchmaschinen-Riesen übernimmt und das Pixel 4a 5G mit aktueller Mobilfunktechnik. Gerade beim neuen Pixel 5 ist die Wahl der Komponenten aber ein kleiner Blick zurück in die Vergangenheit, wo vor allem die Preisleistung stimmen musste. Ist es in diesem Fall wieder genauso wie früher?

Google Pixel 5: Hardware in der oberen Mittelklasse mit Preis in der unteren Oberklasse

Die Hardware war schon vor dem Event nahezu bis ins Detail bekannt. Im Inneren finden wir einen Snapdragon 765G Prozessor mit 5G-Mobilfunkmodem, 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Das Display ist mit circa 6.0 Zoll im Vergleich zu anderen Smartphones relativ kompakt. FullHD+ und eine mit 90 Hertz sehr schnelle Bildwiederholrate runden hier das Paket ab. Für die Anzeige wird ein OLED-Panel verwendet, dass nicht nur HDR10+ unterstützt sondern grundsätzlich für herausragende Kontraste sorgen soll.

Auf der Rückseite findet sich ein Dual-Kamera-System und damit geht Google das Wettrüsten um immer mehr Linsen nicht mit. Der Hauptsensor knipst mit 12.2 MP seine Bilder und wird von einem Ultraweitwinkel-Sensor mit 16 MP unterstützt. Die Kamera soll vor allem in schwächeren Lichtverhältnissen noch bessere Ergebnisse liefern, als das Pixel 4. In der Front des Pixel 5 ist in einer Loch-Notch eine Selfie-Kamera mit 8 MP platziert. Der Akku misst übrigens knapp über 4.000 mAh und Wireless-Charging wird unterstützt. Beim Schnellladen hinkt man der Konkurrenz aber mit 18 Watt hinterher. Viele Hersteller bieten bereits 30 Watt und mehr. Vorinstalliert ist das neuste Android 11 Update.

Unterschiedliche Speichervarianten gibt es nicht, sondern lediglich ein Modell. Der Preis liegt hier bei 630 Euro was nicht gerade ein Schnäppchen für die verwendete Technik darstellt. Hier wird Google es vor allem mit dem OnePlus Nord zutun bekommen, das mit 128 GB internem Speicher, 8 GB RAM und einem Snapdragon 765G eine fast identische Ausstattung bietet. OnePlus verlangt hingegen aber nur 399 Euro. Für 499 Euro gibt es das OnePlus Nord sogar mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher.