Pixel 5 und Pixel 4a 5G: Der Preis könnte für Google zum Problem werden

Es dauert nicht mehr lange, dann wird auch Google sein neues Flaggschiff für 2020 präsentieren und wir haben es dieses Mal mit einer kleinen Überraschung zu tun. Sollten alle bisherigen Gerüchte stimmen, dann haben wir es nicht einmal mit einem echten Flaggschiff, sondern einem Smartphone der oberen Mittelklasse zu tun. Nun sind im Internet auch die Preise aufgetaucht, die zumindest ein solches Vorhaben erahnen lassen.

Google Pixel 5: Neue Mitteklasse für über 600 Euro?

Der Leaker Nils Ahrensmeier hat Preise eines Shops zugespielt bekommen, der die neuen Google-Handys bereits listet. Ungewöhnlich ist das nicht, denn die Vorstellung wird laut Google offiziell am 30. September abgehalten und so ist ein Leak der Preise durchaus im Bereich des Möglichen. So soll das Google Pixel 5 stolze 629 Euro kosten und das Pixel 4a 5G bei 499 Euro liegen. Wer nun beim Pixel 5 überraschend aufhorcht, den müssen wir leider wieder ein wenig auf den Boden zurückholen. Sollten die Gerüchte stimmen, zahlt ihr hier nicht den Preis für ein High-End-Smartphone.

Das Pixel 5 wird in diesem Jahr nur in einer Version erscheinen und soll von einem Snapdragon 765G angetrieben werden. Damit wird 5G von Haus aus unterstützt. Doch wird es in dieser Form für das Pixel 5 nicht einfach, denn das stark ausgestattete OnePlus Nord kommt ebenfalls mit Snapdragon 765G und kostet mit 128 GB internem Speicher und 8 GB RAM mittlerweile unter 400 Euro. Ob Fans für das Pixel mit identischer Hardware und deutlich kleinerem Display satte 230 Euro Aufpreis zahlen wollen, bleibt erst einmal abzuwarten. Die Konkurrenz steht auf den ersten Blick preislich einfach besser da.