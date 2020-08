Google Pixel 4a vorgestellt: Neue Mittelklasse greift das OnePlus Nord an

Es wurde in den vergangenen Wochen und Monaten spekuliert. Sogar von einem Pixel 5a war sogar schon die Rede, weil das kleinere Modell der 4er-Serie so spät erscheint. Doch nun ist das Google Pixel 4a offiziell vorgestellt und ist durchaus günstiger, als wir es vom Suchmaschinenriesen gewohnt sind. Deutlich unter 400 Euro kostet das kleine Pixel-Phone. Doch kann es bei der Technik mithalten?

Neues Google Pixel 4a: Kleines Display, High-End-Kamera, schwächerer Prozessor

Vor allem den Vergleich mit dem neuen OnePlus Nord muss sich das Google Pixel 4a gefallen lassen, denn beide Smartphones spielen in etwa in der gleichen Preisklasse. So kostet das Pixel 4a deutlich unter 400 Euro, während das Nord-Modell des chinesischen Herstellers ab 400 Euro beginnt. Dafür macht das neue Google-Phone aber einige durchaus berechtigte Kompromisse.

Beispielsweise beim Display: Dieses ist mit 5.8 Zoll wesentlich kleiner, nutzt aber ebenfalls AMOLED-Technologie und FullHD+-Auflösung für die Anzeige. Google gibt die Bildfrequenz mit 60 Hertz an, mehr ist leider nicht drin. Beim Prozessor setzt der Suchmaschinen-Gigant auf einen Snapdragon 730 Prozessor und 6 GB RAM. Beim internen Speicher sind 128 GB verbaut. Immerhin bereits mehr als die Basis älterer Flaggschiffe von Google, die häufig für zu wenig Speicher kritisiert wurden.

Das Google Pixel 4a kommt zudem mit der gleichen Kamera aus dem grossen Pixel 4! Damit habt ihr für unter 400 Euro eine der besten Smartphone-Kameras im günstigen Google-Phone verbaut. Zwar ist es auch hier weiterhin eine Single-Kamera mit 12.2 MP, doch die Leistung ist ansprechend und die Bilder konnten sich schon in den grossen Geräten sehen lassen. In der Front ist die Selfie-Kamera übrigens als Punch-Hole verarbeitet worden und löst mit 8 MP auf.