Google stellt Daydream VR ein: Apple scheint Recht zu behalten

Irgendwie kommt man drum herum in einer solchen News auch Apple zu erwähnen. Das iPhone-Unternehmen hat sich bewusst damals gegen VR entschieden und wollte eher in AR (Augmented Reality) investieren. Anscheinend mit Recht, denn auf Smartphones hatte VR wohl keine Chance. Das sieht nun auch Google so, denn mit Daydream VR stellt der Suchmaschinen-Riese nun die wohl bekannteste App endgültig ein. Der Support endet mit dem Android 11 Update.

Daydream VR wird mit Android 11 eingestellt – Apple behält mit Aussagen Recht

Zwar könnt ihr noch die gute alte Cardboard-Brille von Google im offiziellen Shop des Herstellers kaufen, Daydream VR ist allerdings nicht mehr zugänglich. Das gilt nun auch für den Support der App, denn es wird zukünftig keine Updates mehr geben. Wahrscheinlich wird die Daydream-App nun bald auch nicht mehr im Play Store verfügbar sein, doch das müssen wir erst einmal abwarten. Zumindest gibt Google an, dass es keine Garantie mehr gebe, dass die App unter Android 11 noch reibungslos funktioniere. Wer weiterhin Android 10 und niedriger im Einsatz hat, braucht sich hingegen keine Gedanken machen. Hier würde Daydream weiterhin zu 100 Prozent funktionieren, so Google.

Dabei nahm der Boom rund um VR erst ziemlich Fahrt auf. Nicht nur mit VR für Zuhause am Computer, sondern auch auf Handys. Es schossen VR-Brillen wie Pilze aus dem Boden. Samsung legte seine Gear-VR-Brille mit unterschiedlichen Modulen sogar mehrmals (Gear VR2 im Test) auf und Google brachte mit Daydream VR ein Zubehör mit sensibler Bewegungssteuerung nur für Smartphones auf den Markt. Nur ein Hersteller sah die Sache skeptisch.

Während einer Keynote kam es im Anschluss mit Apple zu einer Fragerunde, wo Journalistinnen und Journalisten vor einigen Jahren die Frage stellten, warum Apple nicht ebenfalls in VR investiere. Apple selbst hält die Technologie für spannend, aber nicht für effizient. Das Unternehmen sieht in Augmented Reality einen wesentlich höheren Mehrwert und berief sich auf Erfolge wie Pokémon GO oder Karten-Apps, die mit AR-Ansichten nützliche Informationen über das Kamerabild legen können.