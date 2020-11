Galaxy S21: Neuer Leak deutet auf krassen Lieferumfang hin

Seit jeher attackiert Samsung den iPhone-Hersteller vor allem verbal. Genützt hat es meist nichts, da das iPhone Jahr für Jahr die Verkaufcharts deutlich anführt. Auch als Apple ankündigte Netzteil und Kopfhörer aus der Verpackung der neuen iPhone-Modelle heraus zu lassen, war Samsung einmal mehr wieder ganz vorne mit dabei sich lauthals lustig zu machen. Ein Leak im Netz verrät aber nun, dass Samsung einen von Fans lang erwarteten Schritt planen könnte, der den Lieferumfang des Galaxy S21 deutlich aufwertet.

Legt Samsung dem Galaxy S21 True Wireless Kopfhörer bei?

Wie die Top Daily in Südkorea berichtet könnte der Lieferumfang des Galaxy S21 deutlich anwachsen. Demnach plant Samsung den Nachfolger der Galaxy Buds Plus in das Paket des Smartphones zu legen. Während Apple die eigenen Kabelkopfhörer entfernte, dürfte ein solcher Schritt von Samsung als positive Reaktion gesehen werden. Statt weiterhin auf minderwertige Kabelkopfhörer zu setzen, könnten echte True Wireless In-Ears im Lieferumfang liegen.

Es bleibt aber schlussendlich die Frage im Raum stehen, ob diese Kopfhörer tatsächlich auch gut sind. Viele Nutzerinnen und Nutzer dürften bereits hochwertige eigene Lösungen gekauft haben. Ob es also Sinn macht, nun selbst eigene True Wireless in den Lieferumfang zu legen, bleibt abzuwarten. Wer noch keine True Wireless Kopfhörer haben sollte, bräuchte sich darüber dann aber keine Gedanken mehr machen.