Galaxy S20 Fan Edition: Nahezu die gesamte Hardware im Netz geleakt

Samsung will noch in diesem Jahr mit dem Galaxy S20 Fan Edition 5G ein weiteres Smartphone in den Ring werfen. Das Modell wird einige Einsparungen vornehmen, um den Preis ein wenig zu drücken, aber dennoch soll hochklassige Hardware zum Einsatz kommen. Das Gerät ist nun fast vollständig im Netz geleakt. Demnach soll eine Version des Smartphones in Europa sogar mit Snapdragon 865 verfügbar werden.

Galaxy S20 Fan Edition: Exynos 990 mit 4G und Snapdragon 865 mit 5G?

Der Leak stammt dabei vom deutschen Top-Leaker Roland Quandt, der nicht nur einiges zur Hardware erzählen kann, sondern auch einige Bilder zum Smartphone ins Netz stellt. Demnach kommt das Galaxy S20 Fan Edition in zwei Versionen auf den Markt. Eine 4G-Variante wird mit Exynos 990 ausgeliefert und wer das Modell mit 5G kauft, erhält den wesentlich schnelleren Snapdragon 865 Prozessor. Beide Modelle greifen auf 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher zurück.

Das Display des Galaxy S20 Fan Edition misst knapp 6.5 Zoll und löst in FullHD+ auf. Hohe 120 Hertz kommen als Bildwiederholrate zum Einsatz. Die Kamera auf der Rückseite ist ein Triple-Gespann aus 12 MP Weitwinkel, 12 MP Ultra-Weitwinkel und einem 8 MP Telephotosensor mit dreifachem optischen Zoom. Der Akku soll mit 4’500 mAh für eine ordentliche Laufzeit sorgen. Deutliche unterschiede bei der Laufzeit könnte es allerdings zwischen Exynos 990 und Snapdragon 865 geben. Hier müssen aber erste Tests klären, welches Modell länger durchhält.