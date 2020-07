Galaxy Note 20 (Ultra): Samsung nennt endlich einen Vorstellungstermin

Nun wissen wir endlich, wann bei Samsung der Vorhang für die nächsten Flaggschiff-Smartphones fällt. Der südkoreanische Hersteller hat einen Termin veröffentlicht, der sogar noch mit einer kryptischen Botschaft versehen wurde. Zudem wissen wir ein spannendes, neues Details zum kommenden S-Pen in den neuen Samsung-Modellen und ein drittes Smartphone wird ebenfalls erwartet. Das Galaxy Note 20 (Ultra) kann also kommen!

Gehen wir doch kurz auf den “Laser-Pointer” ein, den Samsung vermutlich in den neuen Modellen integrieren wird. Hierbei handelt es sich natürlich nicht wirklich um einen Laser-Pointer, wie wir ihn bisher kennen. Ihr könnt aber laut dem Leaker Jimmy is Promo in den Einstellungen einen Zeiger festlegen, der beispielsweise bei Präsentationen über einen Verbundenen Fernseher oder Beamer sichtbar wird. Den steuert ihr dann per S-Pen in eurer Hand und könnt auch die Eigenschaften wie Farbe oder Grösse ändern. Dieser funktioniert übrigens auch ohne zusätzliches Display im System.

S Pen can now act as a Pointer. Select your color and select icons on the screen, navigate around. Also can highlight an area. #Note20 #GalaxyNote20Ultra

— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 8, 2020