Galaxy Note 20: Samsung will Kamera-System deutlich verbessern

Wir hatten das Galaxy S20 Ultra bei uns im Test und waren von der Kamera tatsächlich nicht begeistert. Auch wenn die normale 108 MP-Kamera ganz ordentliche Bilder macht, so ist das definitiv nicht der Anspruch von Samsung und weit weg von den Top-Leistungen vergangener Jahre in diesem Bereich. Die für Sommer erwarteten Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20+ sollen diese Schwachstelle nun wieder ausbügeln. Neue Infos deuten auf weitreichende Verbesserungen hin. Ganz nach dem Motto: Weniger ist manchmal eben doch mehr.

Galaxy Note 20+ soll keinen 100x Space Zoom mehr haben

In unserem Test zum Galaxy S20 Ultra kritisierten wir vor allem den Space Zoom, der nahezu unbrauchbare Ergebnisse zutage förderte. Das Galaxy Note 20+ hingegen soll ebenfalls wieder einen hohen Zoom erhalten, aber weitaus weniger stark heranzoomen können. Das geht aus einem Leak des für gewöhnlich sehr gut unterrichteten Leakers Ice Universe auf der chinesischen Plattform Weibo hervor.

Dort berichtet er davon, dass Samsung zwar auch weiterhin auf einen hohen Zoom setzt, diesen aber halbieren will. So kommen statt der bisherigen 100-fachen Vergrößerung nun “nur” noch ein 50x-Zoom zum Einsatz. Das sollte die Qualität zumindest deutlich verbessern. Ob die Qualität dann aber dann für akzeptable Fotos ausreicht, bleibt natürlich abzuwarten.

Zudem will Samsung laut Ice Universe das Autofokus-Problem angehen, dass die Galaxy S20-Modelle in der Vergangenheit öfters hatten. So kam es zu Problemen Objekte scharf stellen zu können. Der bisher eingesetzte ToF-Sensor für die Tiefenmessung soll erst einmal einem neuen Laser-Autofokus weichen. Auch hier müssen wir schauen, wie sich die Änderungen dann auf die Real-Life-Performance auswirken könnte.