Galaxy Note 20: Neue Bilder zeigen Display und Design

#Smartphone #Phone #MobilePhone #Mobile #Android #Android10 #Android11 #Tech #Technik #Technology #Technologie #Google #Gadget

#Smartphone #Phone #MobilePhone #Mobile #Android #Android10 #Android11 #Tech #Technik #Technology #Technologie #Google #Gadget

Interessant dürfte also hier vor allem das Display sein. Bis heute wurde gemutmasst, welche Art von Frontkamera im Galaxy Note 20 zum Einsatz kommt. Zwar war bereits öfters von einer Punch-Hole-Kamera die Rede gewesen, doch nun ist sie auch live auf Bildern zu sehen. Auch in diesem Modell ist sie wieder mittig platziert und daher keine Änderung im Vergleich zum Vorgänger.

Die Bilder des Leakers "Jimmy is Promo" auf Twitter zeigen das Galaxy Note 20 von nahezu allen Seiten. Zu sehen ist vor allem das Display, dass wir endlich auch einmal im angeschalteten Zustand sehen können. Aber auch die Kamera auf der Rückseite ist deutlich zu erkennen. Die Bilder bestätigen nun einmal mehr die von Samsung aus Versehen veröffentlichten Bilder, die allerdings die Front nicht zeigten.

Nicht mehr lange und wir werden das Samsung Galaxy Note 20 im voller Pracht zur Vorstellung sehen. Bis dahin leisten aber auch schon die im Netz aufgetauchten Fotos eine ordentliche Arbeit, denn diese zeigen das Design des kommenden Stift-Phablets und das sogar mittlerweile von allen Seiten. Ein Indiz auch dafür, dass es bis zur Vorstellung nicht mehr all zu lange dauern dürfte.

Einige Änderungen gibt es aber dann doch noch, wie Jimmy is Promo schreibt. Man solle sich nicht all zu sehr an die Stift-Position des Galaxy Note 10 gewöhnen, denn der S-Pen wird seiner Aussage nach auf die andere Seite Verlegt. Der Lautsprecher wird demnach übrigens ebenfalls die Seite tauschen und dort landen, wo vorher der Stift gesessen hat.

Auch die Kamera wird einige Änderungen erfahren, wie man recht klar auf den Bildern erkennen kann. Eine Triple-Kamera scheint geplant, auch wenn noch nicht ganz klar ist, welches Modell die Fotos zeigen. Samsung soll unter anderem den Autofokus in den Griff bekommen haben, den einige Nutzerinnen und Nutzer im Netz im Galaxy S20 anprangerten.

Quelle: Jimmy is Promo