Galaxy Fold Lite: Faltbares Samsung-Handy mit Top-Hardware für 1100 Euro?

Während die neuen iPhone-Modelle zu neuen Tiefstpreisen vermutet werden, ranken sich derzeit auch einige interessante Gerüchte um ein mögliches Galaxy Fold Lite, dass bald den Markt betreten wird. Interessant ist auf jeden Fall die Vermutung, dass das neue faltbare Lite-Modell international erhältlich sein soll und einen absoluten Top-Prozessor bekommt. Ob das allerdings auch für Europa gilt, bliebe abzuwarten.

Kein geringerer als der Top-Leaker Max Weinbach meldete sich auf Twitter zu Wort und äusserte sich zum Galaxy Fold Lite. Der zuverlässige Tippgeber geht davon aus, dass das “kleinere” Fold mit einem Snapdragon 865 Prozessor auf den Markt kommen soll. Das wäre der aktuell schnellste Chipsatz der für Android-Smartphones zur Verfügung steht und definitiv ein deutliches Update zum im vergangenen Jahr vorgestellten Galaxy Fold. Zudem sollen es 256 GB interner Speicher werden, die einiges an Platz versprechen dürften.

Ebenfalls verkleinert wird wohl das Aussen-Display. Auf eine genaue Grösse geht der Leaker nicht ein, nennt aber in etwa die Dimensionen des Galaxy Z Flip, das ein kleineres Display in der Front besitzt als die Fold-Modelle. Das wäre dann immerhin ein “Downgrade” und könnte durchaus zum Namenszusatz Lite passen. Die Frage bleibt aber auch weiterhin, ob das faltbare Smartphone tatsächlich so den Markt betreten wird. Selbst Leaker Max Weinbach ist sich beispielsweise beim Prozessor nicht sicher, da hier nur entsprechender Code im Kernel des Galaxy S20+ als Hinweis dient. Ein echter Leak ist das also wohl nicht, sondern lediglich nur ein Gerücht.

Zudem besteht auch weiterhin die Chance, dass Samsung im Galaxy Fold Lite in Europa einen Exynos-Prozessor verbaut. Das Galaxy Fold 5G kommt zwar mit Snapdragon 855 Chipsatz, allerdings war dieser vor allem wegen seines 5G-Modems ein Thema. Sonst kommen auch weiterhin nur Geräte mit Exynos-Chipsatz zum Einsatz, was Fans bereits ordentlich auf die Palme brachte.

I have some info on the Galaxy Fold Lite.

-Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020