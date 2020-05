Fire 8 HD (2020): Amazon stellt drei neue Tablets offiziell vor

Amazon hat gleich drei neue Tablets vorgestellt und frischt damit seine Produktpalette rund um die 8-Zoll-Modelle gehörig auf. Die Fire HD 8 Modellreihe teilt sich dabei in drei unterschiedliche Geräte auf, allerdings sind zwei Modelle nahezu identisch, dienen aber unterschiedlichen Einsatzzwecken. High-End-Geräte sollte man allerdings nicht erwarten, dafür sind die neuen Tablets aber auch entsprechend günstig.

Fire HD 8 (Plus) und Fire HD 8 Kids: Drei neue Tablets von Amazon

Identisch sind so ziemlich das Fire HD 8 und das Fire HD 8 Kids. Beide setzen auf einen Quad-Core-Prozessor mit 2.0 GHz und 2 GB RAM. Der Leistungssprung soll im Vergleich zum Vorgänger rund 30 Prozent betragen. Beim Speicher stehen euch Versionen mit 32 und 64 GB zur Verfügung und können mit microSD mit bis zu 1 TB Speicher nachgerüstet werden. Wie der Name bereits sagt, kommt ein Display mit 8 Zoll Diagonale zum Einsatz. Die Auflösung beträgt HD und damit 1240 x 720 Pixel. Die Akkulaufzeit gibt Amazon mit bis zu 12 Stunden an.

Das Fire HD 8 Plus ist mit fast der gleichen Ausstattung bestückt, bietet aber einige kleinere Unterschiede. So sind mit 3 GB RAM mehr Arbeitsspeicher im Einsatz. Wird das Plus-Modell an ein kompatibles Ladegerät angeschlossen, so verwandelt es sich zudem in ein Smart Display, ähnlich dem Amazon Echo Show. Dann lässt es sich per Sprachbefehl komplett “Hands-Free” bedienen und steuern. Das Ladegerät in der Verpackung bringt zudem 9 Watt Leistung mit und lädt das Plus-Modell schneller, als die normale Version und das Kids-Gerät. Als spezielles Einführungsangebot erhalten Kunden eines Plus-Modells zudem drei Monate “Kindle Unlimited” kostenlos zum Gerät dazu.