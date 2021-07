Fairphone: Hersteller kann Umsatz in 2020 fast verdoppeln

Wer etwas für die Umwelt tun will, der sollte nicht nur bei Plastiktüten anfangen oder seine Autofahrten reduzieren. Auch Smartphone-Hersteller bieten mittlerweile Programme an, seine Geräte zurückzugeben. Fairphone hingegen, fängt bereits bei der Herstellung an und hat mit diesem Konzept nun allmählich auch Erfolg, wie nun eine Meldung des Unternehmens verdeutlicht.

Fairphone: “Nachhaltige Modelle haben einen zukunftssicheren Markt”

Laut der Mitteilung von Fairphone konnte der Hersteller seinen Umsatz um 87 Prozent steigern und somit sogar fast verdoppeln. Das sind Zahlen, die aus 2020 stammen und somit auch aus dem sogenannten Corona-Jahr kommen. Trotz der Widrigkeiten wie Lockdowns und wohl auch viel Home-Office-Arbeit, konnte Fairphone zulegen. Fast 95’000 Geräte verkaufte das Unternehmen in dieser Zeit, was ebenfalls fast einer Verdopplung der aus 2019 verkauften 53’000 Einheiten entspricht.

Fairphone gibt an, dass man das vergangene Jahr mit schwarzen Zahlen abgeschlossen hat. Damit ist das Unternehmen wieder profitabel unterwegs, wie Fairphone-CEO Eva Gouwens in einem Statement erklärt. Der Meilenstein soll aber weiter ausgebaut werden. Vor allem im Bereich der Rücknahme will Fairphone zukünftig zulegen. Aktuell wurden rund 18 Prozent durch die Rücknahme von Altgeräten kompensiert. In Zukunft soll das auf beachtliche 45 Prozent und mehr anwachsen.