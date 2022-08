Direkter Vergleich: Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro

Mit den Smartwatches Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro stellte Samsung am 10. August zwei absolute Highlights vor. Obwohl beide Modelle sich ähneln, unterscheiden sie sich doch in einigen Punkten voneinander.

Diese Technik steckt in der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro

Das Design ist bei beiden Modellen an den Vorgänger Galaxy Watch 4 angelehnt, was vor allem bei der Galaxy Watch 5 besonders zur Geltung kommt. Die Galaxy Watch 5 gibt es in zwei Gehäusegrössen. Es stehen 40 und 44 Millimeter Gehäusegrösse bei einem 1.2 oder 1.36 Zoll grossen AMOLED-Display zur Wahl. Die Watch 5 Pro ist mit 45 Millimeter minimal grösser. Im Inneren arbeitet der Exynos W920 Prozessor, welcher schon vom Vorgängermodell bekannt ist. Beide Modelle verfügen über 1.5 Gigabyte RAM und 16 Gigabyte internen Speicherplatz.

Die Unterschiede zur Galaxy Watch 4 werden bei der Akkulaufzeit und der Ladegeschwindigkeit deutlich. Darüber hinaus wurden die Sensoren verbessert und das Schutzglas noch widerstandsfähiger gestaltet. Zudem können die Galaxy Watch 5 und 5 Pro eine umfangreiche Schlafanalyse durchführen. Das ging beim Vorgänger nicht.

So unterscheiden sich die Galaxy Watch 5 und 5 Pro

Ein Unterschied, der schnell ins Auge fällt, ist das Design der beiden Modelle. Die Galaxy Watch 5 ist in vier Farben erhältlich. Es stehen Graphit, Silver, Saphir und Pink Gold zur Auswahl. Schlichter gehalten ist die Galaxy Watch 5, die wahlweise in Black Titanium oder Gray Titatium erhältlich ist. Hier liegt auch schon der nächste Unterschied: das Gehäuse der Watch 5 besteht aus Aluminium, während die Galaxy Watch 5 Pro in einem Titangehäuse daher kommt.

Mit einem 572 mAh starken Akku ist die Akkulaufzeit der Galaxy Watch 5 Pro deutlich länger als bei der Watch 5 mit 397 mAh. Laut Herstellerangaben hält der Akku der Watch 5 Pro so bis zu 80 Stunden Laufzeit. Fällt die Wahl auf die Watch 5, müssen 55 Stunden reichen.