Die Samsung Galaxy A Serie im Jahr 2023 – A54 und A34 im Vergleich

Lesedauer: 3 Minuten

Der aktuelle Smartphone-Markt nimmt eine wichtige Korrektur vor. Viele Hersteller sehen sich mit rückläufigen Absätzen konfrontiert, was unter anderem auch die Marktführer wie Samsung oder Apple betrifft. Betrachtet man allerdings die aktuellen Zahlen für Deutschland, steht Samsung noch immer vor Apple auf dem ersten Platz der Verkäufe. Auch Xiaomi, Google und Motorola bleiben stabil in den Trends. Nicht zuletzt muss man aber auch sagen, dass die Marktführerschaft von Samsung sich darin begründet, dass diese nicht nur Smartphones der Spitzenklasse anbieten, sondern auch im Mittelklasse-Segment überzeugen können. Beispiele dafür sind nicht zuletzt die Smartphones A54 und A34 aus der neuen Galaxy A Serie.

Nach der ersten Vorstellung der neuen Galaxy A Serie im März 2023 ist es nun an der Zeit ein erstes Fazit zu ziehen. Wie gut verkaufen sich die beiden neuen Smartphones A54 und A34 und wie reagieren diese in einem eigentlich rückläufigen Markt? Das Preisvergleichsportal idealo hat einen Blick sowohl auf die Verkaufszahlen als auch auf die Preisentwicklung geworfen und kann in beiden Bereichen Positives vermelden.

Bis zu 50 Prozent: Kaufinteresse steigt weiter an

Der grosse Vorteil ist, dass ein Jahr zuvor die Vorgänger der Galaxy A Serie in den Handel gegeben wurden. Somit kann man sehr gut abschätzen, wie sich das Interesse der Zielgruppe verändert hat. Und anscheinend ist es Samsung gelungen, mit den neuen Smartphones A54 und A34 genau das Interesse der relevanten Zielgruppe zu erreichen. Denn das Kaufinteresse ist sogar in diesem Jahr noch höher ausgefallen. Die Zahlen sprechen für sich: So stieg das Interesse an den neuen Smartphones im Vergleich zum Vorjahr um 40 bis 50 Prozent. Das liegt unter anderem auch an der verbauten Technik und der damit verbundenen Leistung.

So überzeugen die Smartphones der Galaxy A Serie

Die Leistung muss stimmen. Das weiss die Kundschaft und das weiss auch Samsung. So ist es nicht verwunderlich, dass die neue Galaxy A Serie gegenüber den Vorgängerreihe nochmals ordentlich zugelegt hat. Sowohl das A54 als auch das A34 kommen deshalb mit einem leistungsstarken Akku mit 5.000 mAh Kapazität, einem hellen Display mit 120 Hertz Bildwiederhohlfrequenz und beide Geräte sind auch nach Schutzklasse IP67 wasserdicht und gegen Staub gefeilt. Das 5G Mbilfunknetz wird von beiden Geräten ebenfalls unterstützt. Während das A34 zwar das grössere Display bietet, arbeitet die Kamera im A54 noch ein wenig besser und bietet mehr Funktionen. Auch der Prozessor ist beim A54 deutlich stärker.

Die Preisentwicklung der Galaxy A Serie im Überblick

Im Vergleich verlieren die Geräte von Samsung – vor allem die Mittelklasse-Modelle – schnell an Wert. Das ist für die Kundschaft allerdings auch von Vorteil, da die Preise schneller sinken. Lag der Startpreis für die kleinste Variante des A54 bei Verkaufsstart bei 489 Euro oder SFr., kann man das Smartphone mittlerweile für unter 400 Euro bzw. SFr. erhalten. Ähnlich verhält es sich beim günstigeren A34. Hier lag der Verkaufspreis zum Verkaufsstart bei 389 Euro bzw. SFr. und auch dieses Smartphone hat längst die Marke von 300 Euro bzw. SFr. durchbrochen. Wer also auf der Suche nach einem relativ starken Smartphone zu einem attraktiven Preis ist, sollte sich die Galaxy A Serie von Samsung in jedem Fall näher ansehen.