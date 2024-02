Samsung Galaxy S24 Preisprognose: Lohnt sich das Warten?

Lesedauer: 4 Minuten

Pünktlich zum Jahresanfang hat Samsung die neuen Modelle der S-Reihe vorgestellt. Mit dem Samsung Galaxy S24 erhalten wir ein würdiges Modell als Nachfolge. Die neuen Features des Galaxy Smartphones bergen Potenziale, die das Samsung Galaxy S24 zum besten Smartphone des Jahres machen könnten. Das Besondere an diesem Smartphone ist der Fokus auf die künstliche Intelligenz. In vielen Bereichen ist es nun möglich, künstliche Intelligenz zu nutzen und somit das Nutzungserlebnis noch einmal deutlich zu verbessern. Kein Wunder also, dass Menschen so schnell wie möglich auf das neue Smartphone umsteigen möchten. Die Preisprognose des Verbraucher:innenmagazins von idealo zeigt jedoch, dass Interessierte fünf Monaten nach dem Verkaufsstart bis zu 30 Prozent sparen könnten.

Die Preise der neuen S-Reihe

Da die Vorgängermodelle des Samsung Galaxy S24 im vergangenen Jahr zwischen 100 Euro und 150 Euro bzw. SFr. teurer waren als die Smartphones der Galaxy S22-Reihe, gab es im Jahr 2024 eine Überraschung. Viele haben mit einem ähnlichen Preisanstieg gerechnet. Momentan liegen die Preise für die kleinste Speichergrösse beim Galaxy S24 bei 899 Euro bzw. SFr., beim Galaxy S24 Plus bei 1149 Euro bzw. SFr. und beim Galaxy S24 Ultra bei 1449 Euro bzw. SFr.