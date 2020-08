BlackBerry feiert Comeback: Smartphone mit Tastatur und 5G in 2021 wieder am Start

BlackBerry ist eine Lizenzvereinbarung mit den beiden Unternehmen OnwardMobility und FIH Mobile eingegangen und anscheinend ist ein neues Smartphones für 2021 in Planung. Vielleicht soll es sogar mehrere Geräte geben. Damit feiert die Marke eine interessante Rückkehr, denn Tastaturhandys gab es in der vergangenen Zeit eher nicht so häufig.

BlackBerry 2021: Smartphone mit Fokus auf Sicherheit und mit Hardware-Tastatur

Viel ist über das neue Smartphone aber nicht bekannt. Weder Prozessor, Display noch andere Dinge, die uns eine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Herstellern erlauben. Allerdings gibt man bereits an, dass das neue BlackBerry Handy mit 5G ausgestattet wird und natürlich auch eine Hardware-Tastatur bekommt. Aber wie sollte es auch anders sein. Sollte der 5G-Standard bereits ein Hinweis sein, könnte ja ein Prozessor von Qualcomm in Frage kommen. Vielleicht ein Snapdragon 765G wie im OnePlus Nord? Wer weiss.

Natürlich liegt der Fokus auch wieder auf der Sicherheit. BlackBerry hatte sich vor sehr langer Zeit vor allem in Unternehmen einen beachtlichen Ruf aufgebaut. Früher waren Diensthandys meist von BlackBerrys und das gar weltweit. Ob in diesem Fall auch wieder eher Firmen angepeilt werden oder der Massenmarkt sogar im Blick steht, ist zwar noch nicht komplett klar, doch redet OnwardMobility viel über Unternehmen auf seiner Webseite zum Comeback von BlackBerry.

Erscheinen soll das neue BlackBerry Handy dann im Laufe des Jahres 2021. Einen genauen Termin nennen die Verantwortlichen aber noch nicht. Wir sind jedenfalls gespannt, was uns genau da erwarten wird. Es ist spannend zu sehen, dass unter der Marke BlackBerry doch noch etwas veröffentlicht werden soll. Bleibt schlussendlich die Frage, wie gut das dann tatsächlich ankommt.