Axon 10s Pro: ZTE-Flaggschiff mit Snapdragon 865 bestätigt

Denn das ZTE Axon 10s Pro verändert sich im Vergleich zum Vorgänger nahezu gar nicht. Wir blicken hier auf eine identische Rückseite mit einer Dual-Kamera und einer dritten Linse (wahrscheinlich ein Tiefenmesser?) mit LED-Blitz darunter. Das könnte auch bedeuten, dass sich an den internen Komponenten nur wenig ändert. Eventuell ist es ja auch die gleiche Triple-Kamera mit 48, 20 und 8 MP, die sich in drei unterschiedliche Sensoren aufteilt. Das Display hingegen ist gar nicht zu sehen. Der Vorgänger hielt hier noch ein 6.47 Zoll grosses AMOLED-Panel bereit, das fast randlos verbaut wurde.

Zuletzt stellte ZTE mit dem Axon 10 Pro im Februar 2019 ein neues High-End-Smartphone der Reihe vor. Im kommenden Jahr 2020 geht es hier aber nun wieder weiter und der Nachfolger steht in den “Startlöchern”. Das ZTE Axon 10s Pro soll im Laufe 2020 auf den Markt kommen und wird wieder einiges an starken Spezifikationen mitbringen. Auch der Preis könnte wieder vergleichsweise niedrig ausfallen.

Axon 10s Pro Release und Preis: Vorstellung wieder auf dem MWC 2020?

Das Vorgänger-Geräte ist übrigens auf dem MWC 2019 in Barcelona Ende Februar vorgestellt worden. Auch wenn ZTE in seinem Weibo-Post nicht über ein offizielles Vorstellungsdatum spricht, so gehen wir davon aus, dass das Axon 10s Pro sehr wahrscheinlich auf dem MWC 2020 im kommenden Februar zu sehen ist.

Auch der Preis könnte sich wieder auf einem sehr angenehmen Niveau befinden, denn das Axon 10 Pro war zum Marktstart für rund 600 Euro erhältlich. In diesem Bereich dürfte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder das ZTE Axon 10s Pro aufhalten. Aber das sind nun wieder reine Spekulationen, solange noch nichts offizielles dazu bekannt ist.