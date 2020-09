Asus Zenfone 7: Handy mit verbesserter Flip-Kamera für Europa vorgestellt

Asus hat nicht nur mit dem Gaming-Smartphone RoG Phone 3 High-End-Technik im Aufgebot. Letzte Woche gesellte sich in Taiwan auch das neue Zenfone 7 dazu und genau dieses Modell ist nun auch für den europäischen Markt vorgestellt worden. Das Asus Zenfone 7 bietet Oberklasse-Hardware und eine interessante Konstruktion bei der Kamera, die zwar nicht neu, aber immer wieder spektakulär anzusehen ist.

Zenfone 7 und Zenfone 7 Pro: Weniger kostspielig als die Konkurrenz?

Genauer gesagt sind es sogar zwei Modelle. Das Zenfone 7 und das Zenfone 7 Pro unterscheiden sich vor allem in der verwendeten Hardware. So nutzt das Zenfone 7 Pro einen Snapdragon 865+ sowie 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher. Beim normalen Zenfone 7 hingegen kommen 128 GB interner Speicher und ein Snapdragon 865 (ohne Plus) zum Einsatz. Beim Display sind beide Modelle identisch. Das AMOLED-Panel stammt von Samsung, besitzt eine 90 Hertz Bildwiederholrate und löst mit seinen riesigen 6.67 Zoll in FullHD+ auf. Ein Akku mit 5’000 mAh soll in beiden Modellen für eine gute Laufzeit sorgen.

Auch die spektakuläre Flip-Kamera aus dem Vorgänger ist wieder dabei und sie wurde deutlich verbessert. Nun ist dank der neuen Telephoto-Linse (8 MP) mit optischem 3x-Zoom eine Triple-Kamera daraus geworden. Der Hauptsensor löst mit 64 MP sehr hoch auf und auch an eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 MP wurde gedacht. Die Kamera selbst ist auf der Rückseite stationiert, kann aber per Flip-Mechanismus nach oben geklappt werden und wird so zu einer starken Selfie-Kamera. Laut Asus wurde der Mechanismus deutlich verbessert und soll nun 100 Klappvorgänge am Tag und dieses fünf Jahre lang am Stück durchhalten können.