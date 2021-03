Asus RoG Phone 5: Gaming-Monster mit Monster-Hardware offiziell vorgestellt

Das RoG Phone steigt in diesem Jahr gleich zwei Level im Gaming-Handy-Himmel auf. Der Vorgänger hatte noch eine 3 im Namen und nun sind wir bei der 5 angelangt. Das Asus RoG Phone 5 rüstet auch deutlich im Vergleich zum Vorgänger auf und bringt sogar die ein oder andere interessante Spielerei mit, was allerdings auch den Preis erhöht. Das neue RoG Phone ist in der Maximal-Konfiguration ziemlich teuer.

Asus RoG Phone 5: Bis zu 18 GB RAM (!!) und 144 Hertz beim Display

Das Asus RoG Phone 5 wird von einem Snapdragon 888 angetrieben. Beim RAM und Speicher könnt ihr aus unterschiedlichen Konfigurationen von 8 bis 18 GB RAM und 128 bis 512 GB internen Speicher wählen. Das Display ist mit 6.78 Zoll riesig, setzt auf AMOLED in FullHD+ und bringt mit 144 Hertz eine sehr schnelle Bildwiederholrate mit. Sowohl oben als auch unten befinden sich wieder Lautsprecher im Rahmen, die als Stereo-Speaker agieren. Zudem bringt Asus tatsächlich den Klinkenanschluss zurück, nachdem er im RoG Phone 3 aus dem Gerät eigentlich verschwunden war. Im Inneren sind zwei Akkus mir jeweils 3000 mAh verbaut, die parallel geladen werden können.

Auf der Rückseite ist allerdings die gleiche Triple-Kamera aus dem Vorgänger verbaut, die auf einen Hauptsensor mit 64 Megapixel setzt. Ultraweitwinkel werden mit 13 Megapixel geschossen und eine (in meinen Augen völlig unnötige) Makro-Linse mit 5 MP ist auch wieder dabei. In der Front findet sich eine Selfie-Kamera mit 24 MP. Allerdings sind mit dem neuen Prozessor Videos in 8K-Auflösung mit 30 Bilder pro Sekunde möglich und 4K-Videos mit bis zu 60 Bilder pro Sekunde.

Weggefallen sind allerdings die Speicheroptionen für 1 Terabyte und auch der microSD-Slot gestrichen worden. Dafür kommt der SIM-Slot in einer eigenen Farbe daher, was irgendwie auch stylisch aussieht, vor allem an der weissen Ultra-Version der drei neuen RoG Phone 5 Modelle. Denn diese präsentieren sich auch in diesem Jahr wieder mit in einem für die Gamer-Szene typischen Design mit einigen markanten Linien und Farbakzenten. Geblieben ist aber der druckempfindliche Rahmen, der Schultertasten simulieren und so in Spielen genutzt werden kann. Auch könnt ihr dort Shortcuts für das Betriebssystem, zum Beispiel Apps oder einen Kamera-Knopf, festlegen.