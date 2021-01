Asus RoG Phone 5: Gaming-Handy mit kleiner Überraschung auf der Rückseite?

Asus hat in der Vergangenheit mit der RoG Phone-Serie unglaublich gute Smartphones auf den Markt gebracht, die nicht nur für Gamer interessant waren. Ein dieser Akku, sehr gute Lautsprecher und ein hervorragendes Display sind mitunter die Markenzeichen des Gaming-Handys. Das RoG Phone 5 hingegen ist nun in bewegten Bildern im Netz zu sehen und offenbar sogar eine kleine Überraschung, mit der niemand gerechnet haben dürfte.

Wann das RoG Phone 5 auf den Markt kommt, bleibt vorerst aber abzuwarten. Offizielle Informationen zum Gerät gibt es bislang nicht. Die Vorgänger erschienen alle in Richtung Sommer bzw. spätestens im Herbst. Das dürfte auch in diesem Jahr beim neuen Modell der Fall sein. Warten wir es an dieser Stelle also erst einmal ab.