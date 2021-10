Google veröffentlicht Android 12: Pixel-Handys und Co. müssen allerdings noch warten

Wir wussten, dass die neue Version im Oktober kommt, nun ist Android 12 tatsächlich da. Allerdings dürften einige Fans die Mundwinkel ein wenig verziehen, denn dieses Jahr läuft alles ein wenig anders. Vor allem Nutzer:innen von Pixel-Smartphones dürften vielleicht ein wenig enttäuscht sein.

Android 12 offiziell veröffentlicht – Allerdings nur in der AOSP-Version

Google hat Android 12 nun offiziell auf den Weg gebracht, allerdings als AOSP-Version. Es handelt sich dabei um eine unangepasste Version, dessen Quellcode nun zum Download über die offiziellen Quellen zur Verfügung steht. Damit geht Google einen ziemlich ungewöhnlichen Weg, denn eigentlich lief es in den vergangenen Jahren immer etwas anders.

Den Nutzer:innen von Pixel-Smartphones erhalten das Android 12 Update noch nicht. Dieses soll nun in den kommenden Wochen folgen. Das gab es bislang noch nicht, denn die Pixel-Fans durften sich in der Vergangenheit immer auch gleichzeitig als erstes über das neue Betriebssystem freuen. Zudem gibt das Unternehmen an, dass auch weitere Hersteller bis Jahresende nachziehen wollen. Darunter auch chinesischen Senkrechtstarter wie Oppo, Realme und OnePlus.