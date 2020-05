Android 11 Update: Diese Smartphones erhalten das Google-System von Marcel Laser

Ein neues Jahr, ein neues Betriebssystem! Zumindest eine neue Version vieler Systeme und so auch für Android. Google wird dieses Jahr das Android 11 Update veröffentlichen und viele Hersteller sind bereits dabei das neue Betriebssystem zu testen und anzupassen. Welche Smartphones das allerdings sind, lässt sich in vielen Bereichen bisher nur spekulieren. Denn offizielle Informationen gibt es an dieser Stelle nur wenige, auch wenn bereits ein paar Geräte bestätigt wurden. Wir wagen mit diesem Artikel einen Ausblick auf die vermeintlichen Updates für einige Hersteller und aktualisieren diesen nach und nach.

Google Im Falle der Google Pixel Smartphones feiern wir wohl bald eine Premiere! Wenn auch eine etwas unglückliche. Denn für fast alle Pixel Smartphones ist das Android 11 Update bereits bestätigt. Nur die ersten beiden Google Pixel Modelle sind nicht mehr auf der Liste. Daher können wir davon ausgehen, dass diese die Aktualisierung nicht bekommen. Drauf wetten wollen wir aber nicht. Daher nehmen wir hier an dieser Stelle nur das auf, von dem wir auch genau wissen, dass es kommt. Auch hier haben wir wieder Geräte mit aufgenommen, die noch in der Schwebe liegen, da sie noch gar nicht vorgestellt wurden. Allerdings sollte klar sein, dass wenn diese Geräte kommen, auch schnellstmöglich das neuste Update bereitsteht. Vor allem beim Pixel 5 sollte es gar vorinstalliert sein. Google Pixel 2 – Angekündigt

Google Pixel 2 XL – Angekündigt

Google Pixel 3 – Angekündigt

Google Pixel 3 XL – Angekündigt

Google Pixel 3a – Angekündigt

Google Pixel 4 – Angekündigt

Google Pixel 4 XL – Angekündigt

Google Pixel 4a – Sehr wahrscheinlich

Google Pixel 5 – Vorinstalliert

Google Pixel 5 XL – Vorinstalliert

Google Pixel 5a – Vorinstalliert Google Pixel 4 64GB Handy, schwarz, Just Black, Android 10

Honor Der Huawei-Bann ist auch für die Unternehmens-Tochter Honor nicht einfach. Denn hier sind noch viele Unsicherheiten zu spüren. Immerhin können bereits erschienene Geräte vor dem Bann mühelos ein Update erhalten, ohne dass die Google-Dienste verschwinden. Wann, wie und wo ein Android 11 Update allerdings zu erwarten ist, steht erst einmal in den Sternen. Zumal EMUI als Systemoberfläche dafür angepasst werden muss. Und bedenkt bitte auch, dass die meisten Geräte keine Google-Dienste mehr haben und auch mit neuen Updates nicht mehr bekommen werden. Honor 9X – Wahrscheinlich

Honor 9X Pro – Wahrscheinlich

Honor 20 – Sehr wahrscheinlich

Honor 20 Pro – Sehr wahrscheinlich

Honor View 30 – Sehr wahrscheinlich

Honor View 30 Pro – Sehr wahrscheinlich Hier gilt zudem zu beachten, dass das Honor View 30 bisher nicht in Deutschland erschienen ist. Google-Dienste sind ebenfalls nicht installiert. Hier bleibt es also weiterhin spannend. HONOR 20 48MP AI Quad-Kamera – 128 GB Smartphone (6,26 Zoll, 3750 mAh Akku, Android 9.0) + gratis Micro-USB zu USB Typ-C Adapter [Exklusiv bei Amazon] – Deutsche Version, Midnight Black

Huawei Bei Huawei selbst sieht es ebenfalls ähnlich düster aus, wie bei Honor auch. Denn der Bann aus den USA zieht weiterhin seine Kreise über dem Unternehmen wie ein Geier über ein fast verendetes Tier (Sorry für den etwas makaberen Vergleich…). Auch wenn das Mate 30 Pro mittlerweile in Deutschland kurzfristig als Testlauf verfügbar war, so bleibt weiterhin der Unmut der Fans erhalten, die nicht genau wissen, was die Zukunft bringt. Immerhin dürfen sich sehr wahrscheinlich aktuelle Flaggschiffe, die vor den Sanktionen erschienen sind, auf ein Update freuen. Auch hier muss EMUI entsprechend angepasst werden. Und auch hier gilt: Geräte ohne Google-Dienste, werden diese auch per Update nicht mehr erhalten. Solange der US-Bann gegen Huawei besteht, gibt es jedenfalls keine offizielle Möglichkeit, dass die Apps auf Huawei-Smartphones wieder erscheinen. Huawei P20 – Wahrscheinlich

Huawei P20 Pro – Wahrscheinlich

Huawei P30 – Sehr wahrscheinlich

Huawei P30 Pro – Sehr wahrscheinlich

Huawei P40 – Sehr wahrscheinlich

Huawei P40 Pro – Sehr wahrscheinlich

Huawei Mate 20 – Wahrscheinlich

Huawei Mate 20 Pro – Wahrscheinlich

Huawei Mate 20X – Wahrscheinlich

Huawei Mate 30 – Sehr wahrscheinlich

Huawei Mate 30 Pro – Sehr wahrscheinlich

Huawei P40 – Sehr wahrscheinlich

Huawei P40 – Sehr wahrscheinlich

Huawei P40 Lite – Sehr wahrscheinlich Huawei Mate 20 Pro 128GB Handy, Android 9.0 (Pie), Dual SIM, schwarz (West European Version)

Motorola Hier wird es mitunter am schwierigsten eine Prognose abzugeben. Das ging schon einmal deutlich leichter. Um Missverständnisse zu vermeiden gehen wir auf ein aktuelles Modell, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Android 11 Update hoffen kann. Eventuell gibt es da noch mehr Geräte, vor allem in der Android-One Abteilung des Herstellers, aber wir wollen uns hier nicht all zu weit aus dem Fenster lehnen. Motorola Razr (2020) – Sehr wahrscheinlich

Motorola One Action – Wahrscheinlich

Motorola One Vision – Wahrscheinlich

Motorola G8 (2020) – Sehr wahrscheinlich

Motorola G8 Plus (2020) – Sehr wahrscheinlich

Motorola G8 Power (2020) – Sehr wahrscheinlich Angebot moto g8 plus Dual-SIM Smartphone (6,3 Zoll-Max vision-Display, 48-MP-Quad-Pixel-Triple-Kamera, 64 GB/4 GB, Android 9.0) Rot