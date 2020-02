Android 10 Update: Welche Smartphones bekommen das Update? von Yves Jeanrenaud

Das neue Android-Betriebssystem steht in den Startlöchern. Nun wurde bekannt, dass Android 10 nicht mehr den Buchstaben Q, der im Alphabet nach P für Android 9 Pie folgen würde, anfügen wird. Auch wird es in Zukunft, ab Version 10 nunmehr keine Süssigkeiten als Codenamen mehr geben. Nach Cupcake, Donut, Eclair, Foyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kitkat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo und Pie ist also Schluss mit Zuckerzeug. Damit einher geht ein Re-Design des Schriftzugs und des Logos zu einem moderneren, simpleren und flacheren Erscheinungsbild. Was sonst noch an Neuerungen mit Android Ten auf uns zukommt, ist indes Gegenstand eines anderen Artikels.

Das neue Android Logo Quelle: Google