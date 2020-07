Android 10 Update: Welche Handys bekommen das Betriebssystem? von Yves Jeanrenaud

Das im Spätsommer 2020 veröffentlichte Android-Betriebssystem wird bereits fleissig verteilt. Zudem wurde damals bekannt, dass Android 10 nicht mehr den Buchstaben Q, der im Alphabet nach P für Android 9 Pie folgen würde, anfügen wird. Auch wird es in Zukunft, ab Version 10 nunmehr keine Süssigkeiten als Codenamen mehr geben. Nach Cupcake, Donut, Eclair, Foyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kitkat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo und Pie ist also Schluss mit Zuckerzeug. Damit einher geht ein Re-Design des Schriftzugs und des Logos zu einem moderneren, simpleren und flacheren Erscheinungsbild. Was sonst noch an Neuerungen mit Android Ten auf uns zukommt, ist indes Gegenstand eines anderen Artikels.

Das neue Android Logo Quelle: Google

Asus Die ZenFone-Reihe von Asus erhält in der letzten Iteration bereits seit März 2019 die ersten Beta-Versionen. Mittlerweile sind viele der Updates für die Asus-Smartphones verfügbar. Unter anderem hat auch das Asus RoG Phone 2 ein Update erhalten, wird aber noch weltweit ausgerollt. Das Vorgängermodell hingegen steht leider noch in der Schwebe. Asus RoG Phone – Nicht sicher

Asus RoG Phone 2 – Verfügbar

Asus RoG Phone 3 – Vorinstalliert

Asus ZenFone 5Z – Verfügbar

Asus ZenFone 6 – Verfügbar ASUS ZenFone 5Z ZS620KL 6/64GB Dual SIM

Essential Phone Das Essential Phone vom ehemaligen Google Gründer Andy Rubin ist ebenfalls am Start, was die Android 10 Update-Liste betrifft. Fans des Smartphones dürfen sich sogar freuen, denn das Update ist bereits veröffentlicht. Essential PH1 – Verfügbar

Huawei Auch Huawei selbst hat sich wohl nach der Lösung des US-China-Handelsstreits mit Update-Ankündigungen gemeldet. Auch wenn kurzzeitig Geräte wie das Huawei Mate 20 Pro aus dem Beta-Programm von Google geflogen waren, ist nun fast alles wieder normal. Huawei Mate 10 – Verfügbar

Huawei Mate 10 Pro – Verfügbar

Huawei Mate 20 – Verfügbar

Huawei Mate 20 Pro – Verfügbar

Huawei Mate 20 RS Porsche Design – Verfügbar

Huawei Mate 20 X (5G) – Verfügbar

Huawei P20 – Verfügbar

Huawei P20 lite – Verfügbar

Huawei P20 Pro – Verfügbar

Huawei P30 – Verfügbar

Huawei P30 lite – Verfügbar (China)

Huawei P30 Pro – Verfügbar

Huawei P Smart 2019 – Verfügbar

Huawei P Smart+ 2019 – Verfügbar

Huawei P Smart Pro – Beta gestartet

Huawei P Smart Z – Angekündigt

Huawei Nova 4 – Verfügbar

Huawei Nova 4e – Verfügbar

Huawei Nova 5 – Verfügbar Angebot Huawei P30 Pro 128GB Handy, Schwarz, Android 9.0 (Pie), Dual SIM

Motorola Motorola agiert eher unauffällig aber dafür sehr solide. Die meisten grösseren Modelle und die, die bei den Nutzerinnen und Nutzern im Fokus standen, sind bereits entsprechend aktualisiert worden. Zu verdanken hat man dieses aber auch dem konsequenten Einsatz von Android One. Hier lassen sich Updates besonders schnell realisieren, da dieses nicht durch spezielle Anpassungen “verunreinigt” wurde. Motorola One – Verfügbar

Motorola One Action – Verfügbar

Motorola One Power – Verfügbar

Motorola One Vision – Verfügbar

Motorola One Zoom – Beta gestartet

Motorola G7 Plus – Verfügbar

Motorola G8 Plus – Vorinstalliert

Motorola Z4 – Beta gestartet

Motorola Razr 2019 – Vorinstalliert Angebot moto g8 plus Dual-SIM Smartphone (6,3 Zoll-Max vision-Display, 48-MP-Quad-Pixel-Triple-Kamera, 64 GB/4 GB, Android 9.0) Blau

Oppo Auch der chinesische Hersteller Oppo will auf Android 10 umsteigen und viele Geräte sind mittlerweile auch hier für das offizielle Update bestätigt. Genauer gesagt handelt es sich hier um ColorOS 7, die hauseigene Android-Oberfläche, die auf Basis des Android 10 Updates arbeitet. Welche Smartphone das Update voraussichtlich erhalten, erfahrt ihr nun im Folgenden. Oppo Reno – Beta gestartet

Oppo Reno 5G – Beta gestartet

Oppo Reno Z – Angekündigt

Oppo Reno 10x Zoom – Angekündigt

Oppo Reno 2 – Angekündigt

Oppo Reno 2Z – Angekündigt

Oppo Find X – Angekündigt

Oppo R15 – Angekündigt

Oppo R15 Pro – Angekündigt

Oppo Rx17 – Angekündigt

Oppo Rx17 Pro – Angekündigt

Oppo A5 2020 – Angeküdigt

Oppo A9 2020 – Angekündigt

Oppo Realme 3 – Nicht sicher

Oppo Realme 3 Pro – Nicht sicher

Oppo F11 Pro – Nicht sicher Angebot Oppo Reno TIM von Sieper GmbH von Sieper GmbH Ocean Green 6.4″ 6GB/256GB Dual SIM

Realme Interessanterweise wurden auch hier die Bemühungen für Updates deutlich erhöht. Unter anderem hat der Hersteller auf Twitter seine Roadmap veröffentlicht und rollt bereits seit einiger Zeit für diverse Geräte das Android 10 Update aus. Neben einigen der älteren und Mittelklasse-Geräte, stehen auch ein paar High-End-Modelle im Fokus. Wir haben die Roadmap und die bisher verfügbaren Aktualisierungen für euch herausgesucht. Realme C2 – Angekündigt

Realme 2 Pro – Verfügbar



Realme 3 – Verfügbar



Realme 3i – Verfügbar



Realme 3 Pro – Verfügbar



Realme 5 – Angekündigt

Realme 5s – Angekündigt

Realme 5 Pro – Verfügbar

Realme X – Verfügbar

Realme XT – Verfügbar



Realme X2 Pro – Angekündigt

Samsung Der Marktführer Samsung hat nun eine offizielle Roadmap für Updates seiner Geräte veröffentlicht und macht damit auch die ein oder andere böse Überraschung. Denn wie viele bereits wohl geahnt haben, stehen die Smartphones Galaxy S8 und Note 8 nicht mehr auf der Liste für ein Android 10 Update. Dafür wird das Update auf das neuste Betriebssystem mit Samsung One UI 2.0 bereits für die Galaxy S10 Serie ausgerollt. Samsung Galaxy A6 (2018) – Verfügbar

Samsung Galaxy A6+ (2018) – Angekündigt

Samsung Galaxy A7 (2018) – Verfügbar

Samsung Galaxy A8 (2018) – Angekündigt

Samsung Galaxy A9 (2018) – Verfügbar

Samsung Galaxy A40 – Verfügbar

Samsung Galaxy A50 – Verfügbar

Samsung Galaxy A70 – Verfügbar

Samsung Galaxy A90 5G – Verfügbar

Samsung Galaxy Note 9 – Verfügbar

Samsung Galaxy Note 10 – Verfügbar

Samsung Galaxy Note 10+ – Verfügbar

Samsung Galaxy S9 – Verfügbar

Samsung Galaxy S9+ – Verfügbar

Samsung Galaxy S10 – Verfügbar

Samsung Galaxy S10+ – Verfügbar

Samsung Galaxy S10e – Verfügbar

Samsung Galaxy S10 5G – Verfügbar

Samsung Galaxy Fold – Angekündigt

Samsung Galaxy A20 – Angekündigt

Samsung Galaxy A10 – Angekündigt

Samsung Galaxy J6 – Verfügbar

Samsung Galaxy J6+ – Verfügbar

Samsung Galaxy J8 – Verfügbar

Samsung Galaxy J8/J8+ – Verfügbar

Samsung Galaxy M20 – Verfügbar

Samsung Galaxy M30 – Verfügbar

Samsung Galaxy M40 – Verfügbar

Samsung Galaxy Tab S4 10.5 – Verfügbar

Samsung Galaxy Tab S5e – Verfügbar

Samsung Galaxy Tab S6 – Verfügbar Samsung Galaxy Tab A T510 (10,1 Zoll) WiFi Schwarz Angebot Samsung Galaxy S10+ Smartphone (16.3cm (6.4 Zoll) 128 GB interner Speicher, 8 GB RAM, prism black) – [Standard] Deutsche Version