Android-Alternative: Ubuntu Touch 20.04 unterstützt jetzt noch mehr Handys

Denkt auch bitte daran, dass im schlimmsten Fall die Garantie erlischt, sofern ihr ein anderes Betriebssystem auf eurem Handy installiert, welches ausserhalb der Herstellernorm agiert. Hier müsst ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr den Flash-Vorgang vornehmen möchtet oder eben nicht.

Folgende Geräte werden übrigens aktuell von Ubuntu Touch 20.04 offiziell unterstützt:

Fairphone 3 – Neu

Fairphone 4

F(x)tec Pro1 X – Neu

Google Pixel 3a and 3a XL

Oneplus 5 und 5T

OnePlus 6 und 6T

Vollaphone and Vollaphone X

Vollaphone 22

Vollaphone X23 – Neu

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Redmi Note 7 und 7 Pro

Grade die breite Palette an Fairphone und Volla Phones können zu einer weitaus nachhaltigeren Entwicklung auf dem Handymarkt führen. Zudem erhalten sehr alte Smartphones, wie das Google Pixel 3a und 3a XL durchaus ein neues Leben und ein aktuelles Betriebssystem. Allerdings ist die Funktionalität auch etwas eingeschränkt und es gibt auch nicht so viele Apps wie auf den etablierten Plattformen. Dennoch lohnt es sich einen Blick in diese Welt zu werfen und somit auch die Entwicklung dieser weiter voranzutreiben. Spass macht es also durchaus.