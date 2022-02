Android 13 ist da: Google veröffentlicht erste Developer Preview

Ein neues Jahr, ein neues Betriebssystem und so auch bei Google. Android 13 wird für spätestens Herbst 2022 erwartet und nun ist schon eine erste Vorschau verfügbar. Der Suchmaschinenriese veröffentlichte die Developer Preview des Systems und Hersteller sowie Appentwickler:innen können bereits erste Gehversuche unternehmen.

Android 13: Anpassungen am Design und ein paar neue Funktionen

Da bereits mit dem Android 12 Update das neue Material You Design sein Debüt feierte, wird es dieses Mal keine gravierenden Änderungen geben. Dafür sind aber neue Themes mit neuen Farbpaletten geplant, die noch einmal deutlich an der Atmosphäre in der Bedienoberfläche schrauben können. Aber dabei bleibt es natürlich nicht, auch neue Funktionen sollen kommen.

Beispielsweise sollen Multi-Konten angelegt werden können, die ihr dann für unterschiedliche Bezahlmethoden angelegt. Startet ihr dann einen Bezahlvorgang über NFC, könnt ihr noch die entsprechend hinterlegte Karte auswählen. Auch sollen verbesserte Benachrichtigungen kommen und der QR-Code-Scanner funktioniert dann auch über den Sperrbildschirm.