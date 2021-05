Android 12 mit “Material You” und Wear: Google stellt neue Betriebssysteme vor

Google hatte auf der gestrigen I/O 2021 viel zu erzählen. Vor allem Android 12 und das neue Wear, ein neues Betriebssystem für Smartwatches, standen hier im Vordergrund. Wir haben uns die wichtigsten Funktionen und Änderungen einmal angeschaut und hier für euch zusammengefasst. Wenn ihr wissen wollt, welche Smartphones das neue Android 12 Update voraussichtlich erhalten könnten, schaut auf jedenfalls in den dafür verlinkten Artikel vorbei.

Android 12 bekommt Re-Design durch “Material You”

Besonderes Highlight ist das neue “Material You”-Design von Android 12. Denn auch wenn Google bereits viele optische Anpassungen vorgenommen hat, so könnt ihr vieles nun selbst in die Hand nehmen. Ihr könnt so die Oberfläche mit eigenen Farben anpassen, die Transparenz von Buttons einstellen oder auch die optische Umrandung von Bedienelementen verstärken oder gar ausblenden. Die Möglichkeiten sind für die Anpassung zahlreich und geben Android 12 von Grund auf ein völlig neues Design.

Aber auch Google hat selbst Hand angelegt: Ecken von Apps und Benachrichtigungen sind deutlich runder geworden. Grundsätzlich dreht sich viel um Rundungen im neuen Betriebssystem, was den Look insgesamt sauber und aufgeräumter erscheinen lässt. Nachrichten werden im Notification-Center übrigens nun in verschiedene Bereiche unterteilt und so werden Chatnachrichten beispielsweise gebündelt und getrennt von Systemnachrichten oder anderen Meldungen angezeigt. Auch wurden die Icon-Leiste für die Schnelleinstellungen etwas minimiert und zeigt weniger Symbole an.

Vorgestellt wurde auch ein neues Widget-System, das euch mehr Spielraum bei der Gestaltung auf dem Homescreen lässt. So könnt ihr diese deutlich kompakter gestalten, mehr davon anlegen und sortieren. Optisch und funktional erinnert es ein wenig an das System von Apple in iOS 14, dürfte aber im Unterbau wesentlich komplexer funktionieren. Ein neues Privacy Dashboard zeigt euch zukünftig auch an, welche Daten welche Apps in welchem Umfang von euch abgerufen haben, was die Transparenz im Datenschutz deutlich erhöhen könnte.