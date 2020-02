Android 11 Update: Diese Smartphones erhalten das neue Google-System von Marcel Laser

Ein neues Jahr, ein neues Betriebssystem! Zumindest eine neue Version vieler Systeme und so auch für Android. Google wird dieses Jahr das Android 11 Update veröffentlichen und viele Hersteller sind bereits dabei das neue Betriebssystem zu testen und anzupassen. Welche Smartphones das allerdings sind, lässt sich in vielen Bereichen bisher nur spekulieren. Denn offizielle Informationen gibt es an dieser Stelle nur wenige. Wir wagen mit diesem Artikel einen Ausblick auf die vermeintlichen Updates für einige Hersteller und aktualisieren diesen nach und nach.

Google Im Falle der Google Pixel Smartphones feiern wir wohl bald eine Premiere! Wenn auch eine etwas unglückliche. Denn für fast alle Pixel Smartphones ist das Android 11 Update bereits bestätigt. Nur die ersten beiden Google Pixel Modelle sind nicht mehr auf der Liste. Daher können wir davon ausgehen, dass diese die Aktualisierung nicht bekommen. Drauf wetten wollen wir aber nicht. Daher nehmen wir hier an dieser Stelle nur das auf, von dem wir auch genau wissen, dass es kommt. Google Pixel 2 – Angekündigt

Google Pixel 2 XL – Angekündigt

Google Pixel 3 – Angekündigt

Google Pixel 3 XL – Angekündigt

Google Pixel 4 – Angekündigt

Google Pixel 4 XL – Angekündigt Google Pixel 4 64GB Handy, schwarz, Just Black, Android 10 Preis: EUR 594,99 ‹ ›

LG Irgendwie ist das schon nicht mehr tragbar. Bereits in unserem Android 10 Update-Artikel mussten wir zu Beginn “der Reise” feststellen, dass wir zu LG-Smartphones keine Aussage treffen können. Es ist also nicht einmal klar, ob diverse Flaggschiffe des Unternehmens überhaupt Android 10 erhalten. Da fällt es schwer auf ein Android 11 Update hinzuweisen. Sollte LG ein LG G9 ThinQ auf dem MWC 2020 in Barcelona vorstellen, könnte dieses irgendwann auch mit Android 11 ausgestattet werden. Blicken wir allerdings auf die Update-Politik des Samsung-Konkurrenten zurück, so wird dieses aber wohl erst 2021 aufschlagen. Wir lassen das einfach alles erst einmal so stehen. LG G8s Smartphone (15,77 cm (6,21 Zoll) OLED Display, 128 GB interner Speicher, 6 GB RAM, DTX:X Sound, Android 9) Mirror Black Preis: Hier auf Amazon.de ‹ ›

Motorola Hier wird es mitunter am schwierigsten eine Prognose abzugeben. Das ging schon einmal deutlich leichter. Um Missverständnisse zu vermeiden gehen wir auf ein aktuelles Modell, das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf ein Android 11 Update hoffen kann. Eventuell gibt es da noch mehr Geräte, vor allem in der Android-One Abteilung des Herstellers, aber wir wollen uns hier nicht all zu weit aus dem Fenster lehnen. Motorola G8 (2020) – Sehr wahrscheinlich -8% moto g8 plus Dual-SIM Smartphone (6,3 Zoll-Max vision-Display, 48-MP-Quad-Pixel-Triple-Kamera, 64 GB/4 GB, Android 9.0) Rot Preis: EUR 249,05 statt: EUR 269,99 ‹ ›