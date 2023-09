Amazon stellt neuen Fire TV 4K Max und neue Fire HD Tablets vor von Marcel Laser

Amazon hat einen zweiten Prime Day angesetzt für dieses Jahr, erstmal überhaupt gibt es also gleich zwei der Schnäppchen-Tage in einem Jahr. Passend dazu gibt es nun auch neue Geräte des Herstellers und Versandhändlers, was dann wiederum zu ordentlichen Rabatten bereits verfügbarer Modelle führen könnte. Wie immer gibt es diese aber wohl nicht in der Schweiz. Wir merken es dennoch einmal kurz hier an. Inhaltsverzeichnis Toggle Fire TV Stick 4K Max (2023) mit Ambient-TV mehr Leistung und Speicherplatz

Neue 10 Zoll HD-Tablets ebenfalls mit mehr Performance und leichter

Preise und Verfügbarkeiten zu den neuen Produkten Fire TV Stick 4K Max (2023) mit Ambient-TV mehr Leistung und Speicherplatz Der Fire TV Stick ist ein Streaming-Stick mit HDMI-Anschluss, der Amazons eigenes FireOS beherbergt. Mit ihm habt ihr Zugriff auf die Amazon-Services und vor allem auch auf Prime Video und anderen Video-Content wie Netflix, Disney+ und Co. Der neue Fire TV 4K Max selbst wurde im Inneren nun vollständig überarbeitet und bietet einen neuen Prozessor mit mehr Leistung. Zudem ist mit WiFi 6E nun auch ein wesentlich modernerer Funkstandard implementiert. Mit dabei sind neben HDR10+ auch Dolby Vision und Dolby Atmos Sound. Auch beim Speicher rüstet Amazon deutlich nach und verdoppelt diesen von 8 GB beim Vorgänger auf 16 GB internen Speicherplatz. Um viele Spiele oder andere Dinge zu installieren reicht es natürlich nicht, aber ihr habt nun immerhin etwas mehr Puffer zur Verfügung. Laut Amazon soll der neue Stick das bisher beste Klang- und Bilderlebnis der Produktfamilie bieten.

Neuer Streaming-Stick: Fire TV 4K Max mit mehr Leistung, mehr Features und Ambient-TV.

Bislang nur auf den Fire TV Omni QLED Fernsehern zu finden, ist nun auch beim Fire TV 4K Max das Ambient TV integriert. Streamt ihr gerade nicht, so könnt ihr etwas auf dem Fernseher laufen lassen, dass sich besser in die aktuelle Umgebung einfügt. Beispielsweise Kunstwerke anzeigen lassen, eine hochauflösende Feuerstelle wie einen Kamin zum Beispiel oder aber auch nützliche Informationen wie Termine, Kalendereinträge und Notizen, die ihr über den Tag im Blick behalten wollt. Ein schickes Feature, das aber je nach Fernseher einiges an Strom fressen kann. Neue 10 Zoll HD-Tablets ebenfalls mit mehr Performance und leichter Auch bei den neuen Fire HD Tablets mit 10.1 Zoll Display sagt Amazon, die Leistung um ganze 25 Prozent mit einem neuen Prozessor gesteigert zu haben. Die Auflösung beträgt mit 1920 x 1200 Pixel FullHD im 16:10 Format. Die 5 MP-Kamera auf der Rückseite hat ein Update erhalten und soll verbesserte Bilder liefern. Das gesamte Entertainment Paket des FireOS findet ihr hier übrigens auch. Somit stehen vor allem Streaming-Dienste und leichtere Spiele aus dem Amazon Store im Vordergrund. Der Hersteller bietet zwei Versionen mit 32 und 64 GB Speicher an. Ihr könnt aber per microSD einen ganzen Terabyte an zusätzlichen Speicher hinzurüsten. Übrigens ist das Fire HD Tablet auch wieder als Fire HD Kids und Kids Pro Modell verfügbar. Das sind speziell für Kinder entwickelte Tablets mit zusätzlichen Funktionen für Eltern, die aber auch spezielle Inhalte bieten, die extra auf die jüngeren Menschen von uns zugeschnitten sind. Zudem bieten sie eine deutlich erhöhte Akkulaufzeit. Mit dabei ist auch eine für Kinder entwickelte Hülle und ein ganzes Jahr kostenlos Amazon Kids+. Übrigens hat der Hersteller bei allen Modellen auch das Gewicht leicht reduziert. “Amazon Kids+ bietet Zugang zu Tausenden werbefreien Büchern, Spielen, Videos und Apps von Marken wie Disney, Bibi & Tina oder LEGO® Games. Kinder können programmieren lernen, Videos über Tiere aus aller Welt ansehen, Wissenswertes über die Natur erfahren, zeichnen oder Hörbücher anhören.” – Amazon zum Kids+ Abonnement

Das neue Amazon Fire HD Tablet, hat mehr Leistung und ist etwas leichter geworden.