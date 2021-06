Prime Day 2021: Tolle Angebote für Handys und Co. im Überblick

Deutlich früher als sonst, geht der Prime Day 2021 dieses Jahr bereits Ende Juni, statt wie bisher im Juli, los. Das dürfte aber den Angeboten und Schnäppchen keinen Abbruch tun. Bevor es aber losgeht, solltet ihr noch einen Blick auf unsere Tipps und Tricks für den Prime Day aus dem vergangenen Jahr werfen! Dort findet ihr hilfreiche Anekdoten und Anwendungen zum Thema! Im nun folgenden Artikel wollen wir euch einen kleinen Überblick verschaffen. Statt lange Texte, geht es also mit den Angeboten los. Viel Spass beim Shoppen.

Kurzer Absatz zur Transparenz: Natürlich sind alle Links zu den Artikeln (genau wie das Schlagwort Amazon) mit unserem Partner-Tag versehen. Solltet ihr ein Produkt über unsere Links erwerben, so fliesst ein äusserst geringer Betrag davon auch in unser Partner-Budget. Damit helft ihr PocketPC aktiv zu unterstützen, sodass wir weiterhin unsere Arbeit fortsetzen können. Um auf Events zu kommen oder Geräte für Reviews zu beschaffen, müssen wir ja auch Werbeeinnahmen generieren. Die Preise erhöhen sich auf Amazon dadurch für euch aber auf keinen Fall! Ob ihr also unseren Partnerlink verwendet, oder nicht, ändert für euch nichts. Wir bedanken uns daher im Voraus bei euch und wünschen euch viel Spass beim Amazon Prime Day!