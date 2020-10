Amazon Prime Day 2020: Mit diesen Tipps gelingt die Schnäppchenjagd

Wie auch schon zu den Black Friday Deals, die wir immer wieder für euch Richtung Weihnachten abklapperten, wird es auch wieder etwas zum Amazon Prime Day 2020 geben. Dieser startet in diesem Jahr mit ein paar Monaten Verspätung, aber er findet definitiv statt. Morgen am 13. Oktober geht er los und läuft bis einschliesslich 14. Oktober. In dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit euch reihenweise Top-Angebote zu sichern. Ein wenig aufpassen solltet ihr aber schon, denn nicht alle Deals sind wirkliche Schnäppchen.

Amazon Prime Day 2020: Angebote für nahezu alle Kategorien und Güter

Der Amazon Prime Day 2020 darf als Streicheleinheit für alle bisher angemeldeten Prime-Mitgliderinnen und -Mitglieder verstanden werden. Natürlich soll dieser auch weitere Anmeldungen einleiten und lockt ab dem 13. Oktober mit teils drastischen Reduzierungen. Ob diese dann letztendlich auch immer so drastisch sind, bleibt natürlich abzuwarten, ein genauer Preisvergleich lohnt sich also immer!

Die Angebote betreffen aber nicht nur Kleidung und Haushalt. Auch für viele Technik-Fans dürfte einiges dabei sein. Egal ob Smartphones, Tablets, Laptops oder sogar Konsolen. Beim Prime Day 2020 können viele bereits jetzt schon das Shopping für die Weihnachtszeit abhaken und dabei den ein oder anderen Top-Deal abschliessen. Behaltet aber die Angebote genau im Auge, denn nicht immer ist ein vermeintliches Angebot ein absolutes Schnäppchen.